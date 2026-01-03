Заслуженный тренер СССР по гребле на байдарках и каноэ Юрий Сурков умер на 85-м году жизни
Умер заслуженный тренер СССР по гребле на байдарках и каноэ Юрий Сурков.
Заслуженный тренер СССР по гребле на байдарках и каноэ Юрий Сурков умер на 85-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации каноэ России.
Сурков был старшим тренером команды СНГ на Олимпиаде 1992 года, а затем возглавлял мужскую сборную России по гребле на байдарках и каноэ на Играх 1996, 2000 и 2008 годов.
«Юрий Сергеевич Сурков был не просто наставником, а Учителем с большой буквы. Его принципиальность, глубокое понимание спорта и искренняя любовь к работе воспитали не только олимпийских чемпионов, но и сильных, целеустремленных личностей», – говорится в сообщении федерации.
Церемония прощания с тренером пройдет 5 января в Волгограде.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Федерация каноэ России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости