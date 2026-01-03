Корнев о реке с крокодилами на Олимпиаде-2032: «Думаю, организаторы уменьшат риски и не станут подвергать людей опасности»

Пловец Корнев высказался о реке с крокодилами на Олимпиаде-2032.

Чемпион мира по плаванию Егор Корнев оценил выбор реки с крокодилами для проведения соревнований по гребле на Олимпиаде-2032.

Летние Олимпийские игры пройдут в австралийском Брисбене и штате Квинсленд с 23 июля по 8 августа 2032 года. Правительство Квинсленда в марте предложило провести соревнования гребцов на реке Фицрой в районе города Рокгемптон. Эта река известна как место обитания гребнистых крокодилов.

В октябре этого года стало известно, что реку с крокодилами признали пригодной для соревнований на Играх.

«Получается, что крокодилу еда может сама сразу в рот пойти. Если говорить серьезно, то я думаю, что люди, которые принимают такие решения, не дураки. Они примут меры безопасности, как-то проложат маршрут. Думаю, что это не станет помехой, организаторы уменьшат риски и не станут подвергать людей опасности», – отметил Корнев.

