Дмитрий Медведев: «У решения МОК есть политическая составляющая — повлиять на настроение людей перед выборами»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что решение МОК об отстранении российской сборной от Игр-2018 принято с целью повлиять на настроение жителей страны перед президентскими выборами.

«У решения Международного олимпийского комитета есть еще одна составляющая, всем тоже понятная, особенно в нынешней ситуации – это политическая составляющая. Это решение было принято в преддверии выборов в нашей стране, выборов президента с целью создать соответствующее настроение в обществе.

За рубежом прекрасно понимают, какое значение наши граждане, как и граждане других стран, придают спорту высоких достижений», – сказал Медведев.

Глава правительства также добавил, что Россия никогда не признает существование институциональной допинг-системы в стране.

«От нас продолжают требовать признания в каких-то программах до сих пор. Этого не будет никогда. Мы не можем и не будем признавать лживые выводы», – заявил Медведев.