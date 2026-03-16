Опубликовано расписание финала Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде.

С 20 по 22 марта в американском Лейк-Плэсиде пройдет финал Кубка мира по лыжным гонкам. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 10-й этап / финал Лейк-Плэсид, США 20 марта, пятница 20:00 – женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль 22:00 – мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль 21 марта, суббота 17:30 – мужчины, квалификация спринта, свободный стиль 17:30 – женщины, квалификация спринта, свободный стиль 20:00 – мужчины, финалы спринта, свободный стиль 20:00 – женщины, финалы спринта, свободный стиль 22 марта, воскресенье 19:30 – мужчины, 20 км, масс-старт, свободный стиль 21:30 – женщины, 20 км, масс-старт, свободный стиль ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.