Расписание финала Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде
С 20 по 22 марта в американском Лейк-Плэсиде пройдет финал Кубка мира по лыжным гонкам.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
10-й этап / финал
Лейк-Плэсид, США
20 марта, пятница
20:00 – женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль
22:00 – мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль
21 марта, суббота
17:30 – мужчины, квалификация спринта, свободный стиль
17:30 – женщины, квалификация спринта, свободный стиль
20:00 – мужчины, финалы спринта, свободный стиль
20:00 – женщины, финалы спринта, свободный стиль
22 марта, воскресенье
19:30 – мужчины, 20 км, масс-старт, свободный стиль
21:30 – женщины, 20 км, масс-старт, свободный стиль
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
2 комментария
Ждём с нетерпением
Даа будем прощаться с Диггинс🤗
