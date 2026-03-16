Расписание финала Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде

Опубликовано расписание финала Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде.

С 20 по 22 марта в американском Лейк-Плэсиде пройдет финал Кубка мира по лыжным гонкам.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

10-й этап / финал

Лейк-Плэсид, США

20 марта, пятница

20:00 – женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль

22:00 – мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль

21 марта, суббота

17:30 – мужчины, квалификация спринта, свободный стиль

17:30 – женщины, квалификация спринта, свободный стиль

20:00 – мужчины, финалы спринта, свободный стиль

20:00 – женщины, финалы спринта, свободный стиль

22 марта, воскресенье

19:30 – мужчины, 20 км, масс-старт, свободный стиль

21:30 – женщины, 20 км, масс-старт, свободный стиль

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Ответ Геннадий Томилин
Ждём с нетерпением
Даа будем прощаться с Диггинс🤗
