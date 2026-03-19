Путин наградил орденами Дружбы российских паралимпийцев, завоевавших медали на Играх-2026

Президент России Владимир Путин наградил орденами Дружбы спортсменов, занявших призовые места на Паралимпийских играх-2026.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Орденами Дружбы награждены лыжники Анастасия Багиян и Иван Голубков, спортсмен-ведущий Багиян Сергей Синякин, горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина. Также госнаграды присвоены тренерам паралимпийцев.

Россияне завоевали на Паралимпиаде 12 медалей – восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. Команда России, состоявшая из шести спортсменов, заняла 3-е место в медальном зачете.