  • Путин наградил орденами Дружбы российских паралимпийцев, завоевавших медали на Играх-2026
Президент России Владимир Путин наградил орденами Дружбы спортсменов, занявших призовые места на Паралимпийских играх-2026.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Орденами Дружбы награждены лыжники Анастасия Багиян и Иван Голубков, спортсмен-ведущий Багиян Сергей Синякин, горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина. Также госнаграды присвоены тренерам паралимпийцев.

Россияне завоевали на Паралимпиаде 12 медалей – восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. Команда России, состоявшая из шести спортсменов, заняла 3-е место в медальном зачете.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сайт опубликования правовых актов РФ
а Никиту Филиппова не хотят наградить?
Адама Кадырова не наградили ?!
Политически... Я бы Орденом Почета уж тогда наградил
Иван Голубков: «У нас в Коми проблемы с финансированием. Мне пишут ребята, которые хотят выехать хотя бы на чемпионат России, но не могут»
вчера, 08:43
Иван Голубков: «Желание познакомиться с родителями у меня было всегда. Как любому ребенку, хотелось узнать, кто я и откуда»
вчера, 08:27
Лыжник Голубков – о встрече с матерью, которая отказалась от него в роддоме: «Она хотела забрать меня, но я отказался. Уже начал спортивную карьеру, у меня все хорошо»
17 марта, 14:45
Рекомендуем
Главные новости
Васильев о Вяльбе: «Выдающаяся спортсменка проявила себя выдающимся управленцем. Разбрасываться такими людьми неразумно»
сегодня, 06:43
Расписание финала Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде
сегодня, 06:11
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Глобальных изменений в работе не будет. Вяльбе останется в лыжных гонках»
вчера, 16:09
Михаил Дегтярев: «Чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр получат традиционные вознаграждения. Мы готовим индексацию»
вчера, 15:35
Дегтярев о выступлении российских паралимпийцев в Италии: «Настоящие герои. У мировой спортивной общественности шок»
вчера, 15:07
Владимир Путин: «Наши паралимпийцы совершили подвиг. Команда из шести спортсменов завоевала третье место – удивительно»
вчера, 14:56
Владимир Путин: «Хотелось бы, чтобы МОК перестал заниматься фокусами и не использовал международный спорт в качестве инструмента политической борьбы»
вчера, 13:56
Дмитрий Губерниев: «Вяльбе останется в лыжах вице-президентом по укрыванию пледами. Успеха ей в новой должности»
вчера, 13:48
Елена Вяльбе: «Вскоре статус главы ФЛГР мне не будет принадлежать. Надеюсь, новый руководитель объединенной федерации будет нам всячески помогать»
вчера, 12:57
Вероника Степанова: «Не сомневаюсь, что шведкам крайне неприятно ехать соревноваться в США. Впрочем, бизнес — это бизнес, ничего личного. Да, Линн?»
вчера, 11:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
14 марта, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
14 марта, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
Рекомендуем