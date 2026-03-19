Путин встал на колено, награждая паралимпийца Голубкова
Президент РФ Владимир Путин встал на колено во время награждения паралимпийца Ивана Голубкова.
Церемония вручения государственных наград российским паралимпийцам прошла сегодня в Кремле.
Голубков – двукратный чемпион Паралимпийских игр 2026 года в лыжных гонках сидя. Он был награжден орденом Дружбы.
«Спасибо, что вы очень нас поддерживаете, паралимпийцев. Когда я выиграл первую медаль, я посвятил ее вам и всей нашей большой стране. Хочу также поблагодарить ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство России) – они нас поддерживают, заботятся о нашем здоровье.
Паралимпийскому комитету тоже большое спасибо. Нашей команде, конечно же, Ирине Александровне Громовой (старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону). Спасибо большое всем», – сказал Голубков.
Офелия. Нет, милорд.
Гамлет. То есть виноват: можно голову к вам на колени?
Офелия. Да, милорд.
Гамлет. А вы уж решили – какое-нибудь неприличие?
Офелия. Ничего я не решила, милорд.
Гамлет. А ведь это чудная мысль – лежать у ног девушки!
Офелия. Что такое, милорд?
Гамлет. Ничего.
Офелия. Принц, вы сегодня в ударе.
(с) В.Шекспир, «Гамлет»