Путин встал на колено, награждая паралимпийца Голубкова

Путин встал на колено во время награждения орденом Дружбы паралимпийца Голубкова.

Президент РФ Владимир Путин встал на колено во время награждения паралимпийца Ивана Голубкова.

Церемония вручения государственных наград российским паралимпийцам прошла сегодня в Кремле.

Голубков – двукратный чемпион Паралимпийских игр 2026 года в лыжных гонках сидя. Он был награжден орденом Дружбы.

«Спасибо, что вы очень нас поддерживаете, паралимпийцев. Когда я выиграл первую медаль, я посвятил ее вам и всей нашей большой стране. Хочу также поблагодарить ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство России) – они нас поддерживают, заботятся о нашем здоровье.

Паралимпийскому комитету тоже большое спасибо. Нашей команде, конечно же, Ирине Александровне Громовой (старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону). Спасибо большое всем», – сказал Голубков.

