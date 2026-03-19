Лыжи. Первенство России. Пеклецова победила в коньковой «разделке» на 10 км, Никитина – 2-я, Шибекина – 3-я
В Кирово-Чепецке проходит первенство России по лыжным гонкам для спортсменов от 21 до 23 лет. В гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем победу одержала Алина Пеклецова.
Лыжные гонки
Первенство России
Кирово-Чепецк
Юниорки (21-23 года)
10 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Алина Пеклецова – 25.34,4
2. Екатерина Никитина – 54,6
3. Екатерина Шибекина – 1.05,9
4. Карина Гончарова – 1.24,6
5. Анна Кожинова – 1.59,5
6. Алина Балтачева – 2.02,4
7. Арина Рощина – 2.09,8
8. Олеся Ляшенко – 2.14,2
9. Любовь Кудряшова – 2.22,1
10. Алина Лягаева – 2.29,3
Полные результаты – на сайте ФЛГР.
Зачем выдернули её , кто на втором месте в КР и призера взрослого ЧР и закинули на U23 для не совсем развившихся переростков - Чтобы доказать что она лучше сверстниц ?