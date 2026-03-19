Лыжи. Первенство России. Пеклецова победила в коньковой «разделке» на 10 км, Никитина – 2-я, Шибекина – 3-я

Пеклецова победила в коньковой «разделке» на 10 км на первенстве России.

В Кирово-Чепецке проходит первенство России по лыжным гонкам для спортсменов от 21 до 23 лет. В гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем победу одержала Алина Пеклецова .

Лыжные гонки

Первенство России

Кирово-Чепецк

Юниорки (21-23 года)

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Алина Пеклецова – 25.34,4

2. Екатерина Никитина – 54,6

3. Екатерина Шибекина – 1.05,9

4. Карина Гончарова – 1.24,6

5. Анна Кожинова – 1.59,5

6. Алина Балтачева – 2.02,4

7. Арина Рощина – 2.09,8

8. Олеся Ляшенко – 2.14,2

9. Любовь Кудряшова – 2.22,1

10. Алина Лягаева – 2.29,3

Полные результаты – на сайте ФЛГР.