Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Глобальных изменений в работе не будет. Вяльбе останется в лыжных гонках»
Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался об объединении федераций лыжных видов спорта.
О предстоящем объединении сообщила глава ФЛГР Елена Вяльбе.
«Глобальных изменений в работе не будет. Происходит реструктуризация. Елена Вяльбе останется в лыжных гонках, будет работать. Но она будет занимать другую должность. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Крянин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
1 комментарий
Любят у нас тень на плетень наводить, сказал А, говори и Б
