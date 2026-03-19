  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • «Искренне рад поздравить вас с поистине невероятным выступлением». Путин провел встречу с паралимпийцами в Кремле
4

Президент РФ Владимир Путин в Кремле поздравил российских паралимпийцев с успешным выступлением на Паралимпийских играх 2026 года в Италии.

Россияне завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. 

Сегодня глава государства вручил победителям и призерам Паралимпиады государственные награды. 

«Искренне рад поздравить вас, нашу национальную российскую команду с поистине невероятным выступлением на XIV Паралимпийских зимних играх», – сказал Путин.

«Вы наглядно продемонстрировали и России, и всему миру, кто действительно соответствует высокой миссии спортсмена-паралимпийца, а миссия и лозунг известен всем – вдохновлять и восхищать мир. Вот вы как раз это и сделали», – добавил он.

«Особые слова благодарности тем, кто долгие годы вел вас к победам – вашим наставникам. В условиях давления и ограничений, без должной соревновательной практики они подтвердили высочайший уровень отечественной тренерской школы», – отметил президент.

«Еще раз поздравляю всех с выдающимся успехом на прошедших Паралимпийских играх. Благодарю за проявленное упорство, трудолюбие, мастерство. И позвольте пожелать вам новых побед», – цитирует Путина РИА Новости. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
logoПаралимпийские игры
РИА Новости
logoпаралимпийская сборная России
logoВладимир Путин
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Я хочу смотреть балет
Ну, надо отдать должное ему, он сделал немало за последнее время для пополнения рядов паралимпийцев.
Ответ Насонов Дмитрий
Иначе бы от водки 👆
Паралимпийцы правда показали отличный результат, молодцы!
Лыжи в Telegram
