«Искренне рад поздравить вас с поистине невероятным выступлением». Путин провел встречу с паралимпийцами в Кремле

Путин провел встречу с паралимпийцами в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин в Кремле поздравил российских паралимпийцев с успешным выступлением на Паралимпийских играх 2026 года в Италии.

Россияне завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды.

Сегодня глава государства вручил победителям и призерам Паралимпиады государственные награды.

«Искренне рад поздравить вас, нашу национальную российскую команду с поистине невероятным выступлением на XIV Паралимпийских зимних играх», – сказал Путин.

«Вы наглядно продемонстрировали и России, и всему миру, кто действительно соответствует высокой миссии спортсмена-паралимпийца, а миссия и лозунг известен всем – вдохновлять и восхищать мир. Вот вы как раз это и сделали», – добавил он.

«Особые слова благодарности тем, кто долгие годы вел вас к победам – вашим наставникам. В условиях давления и ограничений, без должной соревновательной практики они подтвердили высочайший уровень отечественной тренерской школы», – отметил президент.

«Еще раз поздравляю всех с выдающимся успехом на прошедших Паралимпийских играх. Благодарю за проявленное упорство, трудолюбие, мастерство. И позвольте пожелать вам новых побед», – цитирует Путина РИА Новости.