Васильев о Вяльбе: «Выдающаяся спортсменка проявила себя выдающимся управленцем. Разбрасываться такими людьми неразумно»

Экс-биатлонист Васильев назвал Вяльбе выдающимся управленцем.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе выдающимся управленцем.

Ранее Вяльбе сообщила о предстоящем объединении федераций по лыжным видам спорта в стране. Ожидается, что у организации будет новый руководитель.

«Мне жаль, что Елена Вяльбе уходит из лыжных гонок. Выдающаяся спортсменка проявила себя выдающимся управленцем. Редкое явление. Разбрасываться такими людьми неразумно. Надеюсь, что ей найдут применение, потому что она принесет пользу для лыжных гонок.

Не знаю, что будет дальше. Не понимаю, зачем объединяют федерации. Возможно, это связано с финансированием, но лыжи – это самодостаточная федерация. Надо помогать прыжкам с трамплина или двоеборью, но зачем ломать схему, которая работает.

Если возглавит депутат, то это катастрофа. Должен быть опытный управленец. Никто из депутатов ничем не управлял. Возможно, они талантливые люди, но нужно сначала поработать на земле. Это как из солдата идти сразу в генералы», – сказал Васильев.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Она трехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
Придёт пятая колонна, вместе с губером и будет трындец. . Вяльбе отличный управленец, она это доказала ,даже в таких тяжёлых условиях. Наши лыжники даже в усеченом составе, доказали это на Кубке мира.
