  • Горнолыжник Бугаев: «Путь к золоту Паралимпиады был очень тяжелым. Когда слушал российский гимн, была гордость за всю страну»
Горнолыжник Бугаев: «Путь к золоту Паралимпиады был очень тяжелым. Когда слушал российский гимн, была гордость за всю страну»

Горнолыжник Алексей Бугаев рассказал, что Паралимпиада-2026 была для него тяжелой в эмоциональном плане.

На Играх в Италии россиянин завоевал золото в слаломе и две бронзовых медали – в гигантском слаломе и скоростном спуске.

«Путь к золотой медали для меня был очень тяжелым. Когда я слушал наш российский гимн, ощутил, что мы добились своего. Как груз с плеч упал. Была гордость за всю страну и за всех нас.

Из трех моих Паралимпиад эта оказалась самой тяжелой в эмоциональном плане. Покатало меня на эмоциональных качелях! В первый день казалось, что все пошло по накатанной. Потом немного не задалось.

Был обидный сход в комбинации, где я лидировал, но упал и сошел. После той гонки я минут 20 сидел, закрыв лицо руками. У меня текли слезы. Потом я понял, что нельзя останавливаться. Надо поддержать команду и страну и сделать результат», – сказал Бугаев в эфире программы «Все на Матч!».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sportbox
