  Депутат Свищев, скорее всего, возглавит объединенную федерацию лыжных видов спорта России («БИЗНЕС Online»)
Депутат Свищев, скорее всего, возглавит объединенную федерацию лыжных видов спорта России («БИЗНЕС Online»)

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев, скорее всего, возглавит объединенную федерацию лыжных видов спорта России. 

Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на собственные источники. 

Свищеву 56 лет, он является первым заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы, членом фракции ЛДПР.

С 2010 года возглавляет Федерацию керлинга России. С 2007 по 2010 год занимал должность первого вице-президента Федерации горных лыж и сноуборда РФ.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «БИЗНЕС Online»
Блеск. Было тяжело, но справились, смогли найти вариант одновременно хуже и Вяльбе, и Губерниева
При всех неоднозначных высказываниях Вяльбе - она показала себя отличным управленцем
Все восхищаются мудрой кадровой политикой в спортивной жизни. Свищев, Дегтярев, Кремлев — всё это мудрейшие, образованнейшие, порядочнейшие люди. Лучшие из лучших. Элита.
Генерал Опохмел на очереди!
что там? борьба? он же известный борец со злом!
Кремлев, как к нему не относись, работает жестко хорошо. Крупнейшая международная федерация благодаря ему ни на один момент не запретила наш флаг, гимн и спортсменов.
Насвистел называется...
Продолжаем деградировать
Губерниев прости, оказывается ты был неплохим вариантом в сравнении с этим лицемерным квасным патриотом Свищевым 🙄
И правильно!
Это же лучший лыжник страны, верно?
Так держать!
А как же федерация художественного свиста? Получается осиротела?
Ой какой ужас если правда
а вроде до 1 апреля ещё почти 2 недели..
Пару лыж и винтовку этому господину.
