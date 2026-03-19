Депутат Свищев, скорее всего, возглавит объединенную федерацию лыжных видов спорта России («БИЗНЕС Online»)

Депутат Свищев может возглавить объединенную лыжную федерацию.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев, скорее всего, возглавит объединенную федерацию лыжных видов спорта России.

Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на собственные источники.

Свищеву 56 лет, он является первым заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы, членом фракции ЛДПР.

С 2010 года возглавляет Федерацию керлинга России. С 2007 по 2010 год занимал должность первого вице-президента Федерации горных лыж и сноуборда РФ.