Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти пройдет мужская гонка на 15 км классическим стилем.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Лахти, Финляндия

Мужчины

Гонка с раздельного старта на 15 км, классический стиль

Начало – 14.45 по московскому времени

Старт-лист

18. Эмиль Йонссон (Швеция)

28. Станислав Волженцев (Россия)

29. Алексей Полторанин (Казахстан)

30. Лукаш Бауэр (Чехия)

38. Сами Яухоярви (Финляндия)

39. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

40. Сергей Турышев (Россия)

42. Дидрик Тонсет (Норвегия)

44. Калле Халварссон (Швеция)

46. Андрей Ларьков (Россия)

52. Юхан Олссон (Швеция)

54. Даниэль Рикардссон (Швеция)

60. Александр Бессмертных (Россия)

62. Морис Манифика (Франция)

64. Ииво Нисканен (Финляндия)

66. Никлас Дюрхауг (Норвегия)

68. Матти Хейккинен (Финляндия)

70. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)