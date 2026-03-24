Алексей Петухов: «Не хочется, чтобы страдало целое поколение наших лыжников. Главное – вовремя надавить на FIS, дать им по рукам»

Петухов призвал надавить на FIS в вопросе допуска российских лыжников.

Бронзовый призер Олимпиады-2010 Алексей Петухов заявил, что руководители федераций европейских стран постоянно ищут возможность навредить российским спортсменам.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В сезоне-2025/26 Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) допустила в нейтральном статусе Савелия Коростелева и Дарью Непряеву.

«Неужели интересно смотреть на одни красные комбинезоны? А то, что война... Во-первых, не война, а специальная военная операция. Во-вторых, не мы ее развязали. Хотя наши европейские «полудруги» постоянно говорят другое. Всегда ищут моменты, в которых можно нагадить.

А русский человек сильный, железный. Но, конечно, не хочется, чтобы целое поколение, те же Ардашев, Горбунов, страдали. Главное, вовремя надавить на FIS , дать им по рукам», – сказал Петухов.