  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Алексей Петухов: «Не хочется, чтобы страдало целое поколение наших лыжников. Главное – вовремя надавить на FIS, дать им по рукам»
3

Алексей Петухов: «Не хочется, чтобы страдало целое поколение наших лыжников. Главное – вовремя надавить на FIS, дать им по рукам»

Петухов призвал надавить на FIS в вопросе допуска российских лыжников.

Бронзовый призер Олимпиады-2010 Алексей Петухов заявил, что руководители федераций европейских стран постоянно ищут возможность навредить российским спортсменам. 

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В сезоне-2025/26 Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) допустила в нейтральном статусе Савелия Коростелева и Дарью Непряеву. 

«Неужели интересно смотреть на одни красные комбинезоны? А то, что война... Во-первых, не война, а специальная военная операция. Во-вторых, не мы ее развязали. Хотя наши европейские «полудруги» постоянно говорят другое. Всегда ищут моменты, в которых можно нагадить.

А русский человек сильный, железный. Но, конечно, не хочется, чтобы целое поколение, те же Ардашев, Горбунов, страдали. Главное, вовремя надавить на FIS, дать им по рукам», – сказал Петухов.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoсборная России (лыжные гонки)
logoлыжные гонки
Политика
logoFIS
Алексей Петухов
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
соответствует свой хфамилии на 100%.
Петушок хочет на более высокий насест в курятнике ?
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем