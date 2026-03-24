  • Клэбо о падении в Драммене: «В этом прелесть спринтов – борьба идет до самого конца. Я не против, если буду выбывать раз в 8-10 лет»
Клэбо о падении в Драммене: «В этом прелесть спринтов – борьба идет до самого конца. Я не против, если буду выбывать раз в 8-10 лет»

Норвежец Йоханнес Клэбо и американец Бен Огден в шутку обсудили падение в спринте, в результате которого Клэбо получил сотрясение мозга.

Клэбо и Огден стали гостями подкаста Мики Фермойлена и Джеймса Клунье Skirious Problems.

12 марта Огден сбил Клэбо в полуфинале классического спринта на Кубке мира в Драммене. Норвежец ударился головой и получил травму. Он пропустил марафон в Холменколлене, но восстановился и приехал на КМ в США.

Клунье: Мы очень рады, что Йоханнес пришел на подкаст. Я думаю, что Бен сделал все, чтобы он не пришел.

Огден: Я думал, мы не будем об этом говорить, ха-ха.

Фермойлен: Когда Йоханнес сошел с дистанции, через 10 минут я открыл групповой чат нашего подкаста. Там было сообщение Бена: «Я не уверен, что Йоханнес все еще хочет участвовать».

Ты заставил нас ждать очень долго. Повлияло ли это на твое решение приехать сюда?

Клэбо: Я уже говорил Бену, что, как мне кажется, в этом прелесть спринтов – борьба идет до самого конца, многие выбывают. Всякое случается. Я не против, если буду выбывать раз в 8-10 лет. 

Огден: Я счастлив, что стал частью такого исторического момента. Но не стоит меня сильно благодарить. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
"Огден: Я думала, мы не будем об этом говорить, ха-ха."
Огден девушка?
А почему при таком столкновении судьи не выявляли виновного?Желтую карточку не получил ни Огден,ни Клебо.Удивительно.
Рекомендуем
Главные новости
Алексей Петухов: «Не хочется, чтобы страдало целое поколение наших лыжников. Главное – вовремя надавить на FIS, дать им по рукам»
17 минут назад
Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске
сегодня, 18:43
Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин выиграла слалом, Холденер – 2-я, Айхер – 3-я
сегодня, 16:57
Горные лыжи. Кубок мира. Бразилец Бротен победил в гигантском слаломе в Лиллехаммере и взял малый хрустальный глобус в дисциплине
сегодня, 12:34
Вяльбе станет заместителем Свищева в объединенной лыжной федерации (РИА Новости)
сегодня, 10:20
Мурманский лыжный марафон отменили из-за погодных условий
сегодня, 10:05
Юрий Бородавко: «Предпосылок для отмены Кубка России в Апатитах на сто процентов нет»
сегодня, 09:22
Фрида Карлссон: «В мечтах я бы участвовала во всех гонках Кубка мира. Но из-за травмы я не могу»
сегодня, 08:23
Клэбо снялся с чемпионата Норвегии из-за сотрясения мозга в Драммене
сегодня, 06:45
Йоханнес Клэбо: «Мне нужно найти новую мотивацию. Хорошо то, что мне по-прежнему нравится выигрывать гонки Кубка мира»
вчера, 19:09
Ко всем новостям
Последние новости
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
Рекомендуем