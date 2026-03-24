Клэбо о падении в Драммене: «В этом прелесть спринтов – борьба идет до самого конца. Я не против, если буду выбывать раз в 8-10 лет»

Клэбо о падении в Драммене: в этом прелесть спринтов, борьба идет до конца.

Норвежец Йоханнес Клэбо и американец Бен Огден в шутку обсудили падение в спринте, в результате которого Клэбо получил сотрясение мозга.

Клэбо и Огден стали гостями подкаста Мики Фермойлена и Джеймса Клунье Skirious Problems.

12 марта Огден сбил Клэбо в полуфинале классического спринта на Кубке мира в Драммене. Норвежец ударился головой и получил травму. Он пропустил марафон в Холменколлене, но восстановился и приехал на КМ в США.

Клунье: Мы очень рады, что Йоханнес пришел на подкаст. Я думаю, что Бен сделал все, чтобы он не пришел.

Огден: Я думал, мы не будем об этом говорить, ха-ха.

Фермойлен: Когда Йоханнес сошел с дистанции, через 10 минут я открыл групповой чат нашего подкаста. Там было сообщение Бена: «Я не уверен, что Йоханнес все еще хочет участвовать».

Ты заставил нас ждать очень долго. Повлияло ли это на твое решение приехать сюда?

Клэбо: Я уже говорил Бену, что, как мне кажется, в этом прелесть спринтов – борьба идет до самого конца, многие выбывают. Всякое случается. Я не против, если буду выбывать раз в 8-10 лет.

Огден: Я счастлив, что стал частью такого исторического момента. Но не стоит меня сильно благодарить.