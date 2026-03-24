Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин выиграла слалом, Холденер – 2-я, Айхер – 3-я

Шиффрин побила собственный рекорд по количеству побед в слаломе за один сезон.

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла золото в слаломе на этапе Кубка мира в Норвегии.

Это 110-я победа Шиффрин в карьере на Кубке мира. Она превзошла собственный рекорд по количеству побед в слаломе за один сезон, завоевав в этой дисциплине 9 золотых медалей.

Горные лыжи

Кубок мира

Лиллехаммер, Норвегия

Женщины, слалом

1. Микаэла Шиффрин (США) – 2.07,61

2. Венди Холденер (Швейцария) – 1,32

3. Эмма Айхер (Германия) – 1,36

4. Катарина Труппе (Австрия) – 1,67

5. Пола Молтцан (США) – 1,83

6. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) – 2,28