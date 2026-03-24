Алексей Петухов: «Большунов мог бы завоевывать медали в каждой гонке Олимпиады. Удивляюсь, как он ищет мотивацию бегать в России»

Петухов: Большунов на Олимпиаде мог бы брать медали в каждой гонке.

Чемпион мира 2013 года Алексей Петухов удивлен, что Александр Большунов находит мотивацию соревноваться на внутрироссийских стартах.

Трехкратный олимпийский чемпион Большунов не был допущен к участию в Играх-2026 в Италии. Ему отказали в нейтральном статусе для возможности выступать на международной арене.

«Не идти же ему одеждой торговать. Если допустят до Кубка мира, придет воодушевление, а за ним и победы.

Он амбициозный спортсмен, уникум, который мог завоевывать медали в каждой гонке (на Олимпийских играх). Бороться с Клэбо. И его лишают наград, звания лучшего лыжника мира. Удивляюсь, как он со своими медалями ищет мотивацию бегать в России», – отметил Петухов.

