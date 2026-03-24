  • Юрий Бородавко: «Предпосылок для отмены Кубка России в Апатитах на сто процентов нет»
Старший тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко заявил, что предпосылок для отмены финала Кубка России в Апатитах нет.

Соревнования пройдут 27-29 марта.

— В Мурманской области отменили Мурманский марафон и этап Кубка Содружества по биатлону. Какое состояние лыжных трасс в Апатитах? Есть ли риск, что финал Кубка России сократят или отменят?

— Абсолютно таких предположений нет. Шикарное состояние лыжни. Сегодня выпало еще немного снега. Да, днем достаточно тепло, ночью подмораживает. Так что нигде луж нет, нигде и ничего не проседает. Стадион в хорошем состоянии. Вся лыжня подготовлена на очень высоком уровне. Спасибо организаторам, все стараются. Предпосылок для отмены на сто процентов нет.

— А если говорить про марафоны в рамках чемпионата России, которые пройдут в Мончегорске и Апатитах в апреле?

— Про Мончегорск ничего сказать не могу. Там не был. А здесь вполне комфортные условия для соревнований.

— Вся ли ваша команда сейчас в Апатитах? Все ли планируют стартовать в субботу?

— Да.

— Какой настрой и состояние Александра Большунова?

— Позвоните Александру Большунову. Он вам расскажет, — сказал Бородавко.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
А в Мурманске,значит,были предпосылки,но,видимо,решили вопреки.
