  Горные лыжи. Кубок мира. Бразилец Бротен победил в гигантском слаломе в Лиллехаммере и взял малый хрустальный глобус в дисциплине
Бразилец Бротен завоевал малый хрустальный глобус в гигантском слаломе.

Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен одержал победу в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Норвегии и завоевал малый хрустальный глобус в дисциплине. 

На счету Бротена 547 очков. Швейцарец Марко Одерматт сошел в первой попытке и остался в зачете вторым (495), его соотечественник Лоик Мейар – третий (486). 

Горные лыжи

Кубок мира

Лиллехаммер, Норвегия

Гигантский слалом, мужчины

1. Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия) – 2.20,65

2. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,58

3. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,87

4. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 0,88

5. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,99

6. Сам Мас (Бельгия) – 1,78

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Материалы по теме
Горные лыжи. Кубок мира. Парис выиграл супергигант, Крихмайер – 2-й, Хазер – 3-й
22 марта, 14:39
❄️ Лыжи. Кубок мира. Пеллегрино выиграл коньковый спринт, Хегген – 2-й, Гран – 3-й
21 марта, 18:42
Горные лыжи. Кубок мира. Парис и Пировано победили в скоростных спусках, фон Алльмен и Джонсон – 2-е, Крихмайер и Вайдле – 3-и
21 марта, 14:28
Рекомендуем
Главные новости
Клэбо о падении в Драммене: «В этом прелесть спринтов – борьба идет до самого конца. Я не против, если буду выбывать раз в 8-10 лет»
сегодня, 11:08
Вяльбе станет заместителем Свищева в объединенной лыжной федерации (РИА Новости)
сегодня, 10:20
Мурманский лыжный марафон отменили из-за погодных условий
сегодня, 10:05
Юрий Бородавко: «Предпосылок для отмены Кубка России в Апатитах на сто процентов нет»
сегодня, 09:22
Фрида Карлссон: «В мечтах я бы участвовала во всех гонках Кубка мира. Но из-за травмы я не могу»
сегодня, 08:23
Клэбо снялся с чемпионата Норвегии из-за сотрясения мозга в Драммене
сегодня, 06:45
Йоханнес Клэбо: «Мне нужно найти новую мотивацию. Хорошо то, что мне по-прежнему нравится выигрывать гонки Кубка мира»
вчера, 19:09
Губерниев о назначании Свищева главой лыжной ассоциации: «Тетушка Лена теперь всего лишь одна из замов»
вчера, 15:32
Юрий Бородавко: «Свищев действительно погружен в спорт, понимает интересы спортсменов. Надеюсь, все сдвинется в лучшую сторону»
вчера, 15:00
Объединение федераций лыжных видов спорта завершится в мае
вчера, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
Рекомендуем