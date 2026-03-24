Горные лыжи. Кубок мира. Бразилец Бротен победил в гигантском слаломе в Лиллехаммере и взял малый хрустальный глобус в дисциплине
Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен одержал победу в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Норвегии и завоевал малый хрустальный глобус в дисциплине.
На счету Бротена 547 очков. Швейцарец Марко Одерматт сошел в первой попытке и остался в зачете вторым (495), его соотечественник Лоик Мейар – третий (486).
Горные лыжи
Кубок мира
Лиллехаммер, Норвегия
Гигантский слалом, мужчины
1. Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия) – 2.20,65
2. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,58
3. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,87
4. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 0,88
5. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,99
6. Сам Мас (Бельгия) – 1,78
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
