Горные лыжи. Кубок мира. Бразилец Бротен победил в гигантском слаломе в Лиллехаммере и взял малый хрустальный глобус в дисциплине

Бразилец Бротен завоевал малый хрустальный глобус в гигантском слаломе.

Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен одержал победу в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Норвегии и завоевал малый хрустальный глобус в дисциплине.

На счету Бротена 547 очков. Швейцарец Марко Одерматт сошел в первой попытке и остался в зачете вторым (495), его соотечественник Лоик Мейар – третий (486).

Горные лыжи

Кубок мира

Лиллехаммер, Норвегия

Гигантский слалом, мужчины

1. Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия) – 2.20,65

2. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,58

3. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,87

4. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 0,88

5. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,99

6. Сам Мас (Бельгия) – 1,78