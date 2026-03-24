Фрида Карлссон: «В мечтах я бы участвовала во всех гонках Кубка мира. Но из-за травмы я не могу»

Карлссон: я бы участвовала во всех гонках Кубка мира, но не могу из-за травмы.

Двукратная олимпийская чемпионка Фрида Карлссон объяснила, почему ей сложно бороться за Большой хрустальный глобус.

– Последние годы я боролась с травмой стопы, поэтому участвовала в таком небольшом количестве гонок. Я хочу выиграть Кубок мира, как Йоханнес (Клэбо), но у меня не получается. Я не могу быть в составе спринтерской команды, потому что у нас очень сильная сборная. Так что бороться за общий зачет невозможно.

– Ты же была на подиуме в спринте.

– Не в общем зачете.

– В Оберстдорфе.

– Да, в Оберстдорфе. Я не так хороша, но да, я была на подиуме. А еще была четвертой в нескольких финалах.

– Ты могла бы легко выиграть Кубок в дистанционных гонках.

– Я хочу участвовать в как можно большем количестве гонок. Но в этом году мне пришлось сосредоточиться на Олимпиаде, чтобы не получить травму. В мечтах я бы участвовала во всех гонках и побеждала бы во всех. Но с этой травмой я не могу. По-шведски это называется «пяточная шпора». Думаю, мне бы понадобилась операция, чтобы полностью избавиться от этой проблемы, но я решила пройти курс реабилитации. Потому что я считаю, что операция – это слишком большой риск, – сказала Карлссон в подкасте Skirious Problems.

Также она пошутила насчет выпивки за две недели до важных стартов.

«Каждый раз после хорошей гонки ты думаешь: «Что же я такого сделал?» Когда я была юниоркой, я начала применять один метод. Я просто поняла, что через две недели после действительно хорошей вечеринки я была в отличной форме. И это отложилось у меня в голове», – сказала лыжница.