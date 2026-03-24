Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске

С 28 марта по 5 апреля в Апатитах и Кировске пройдет финал Кубка России по лыжным гонкам. 

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

8-й этап (финал)

Апатиты

28 марта 

Женщины, 3 км, свободный стиль 

11:00

Мужчины, 3 км, свободный стиль

12:30

29 марта 

Женщины, 10 км, свободный стиль

11:00

Мужчины, 10 км, свободный стиль

13:00

Кировск

31 марта

Женщины, 10 км, классический стиль

11:00

Мужчины, 15 км, классический стиль

13:00

1 апреля

Женщины, 10 км, гонка преследования, классический стиль

11:00

Мужчины, 10 км, гонка преследования, классический стиль

12:30

3 апреля 

Женщины, спринт, свободный стиль

Квалификация – 12:30, финал – 14:30

Мужчины, спринт, свободный стиль

Квалификация – 13:00, финал – после 14:30

5 апреля

Женщины, 10 км, масс-старт, свободный стиль

10:00

Мужчины, 10 км, масс-старт, свободный стиль

11:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет «Матч ТВ». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Часовой пояс Москвы, а все гонки утром. Днём после двух часов не судьба сделать для удобства просмотра?
Российские лыжи существуют не для того, чтобы их смотрели.
Ну а если подумать? на дворе не январь и февраль месяц, и даже март уже на исходе...
Короткие гонки для мужчин 😭🤷
Даже я 10 км. пробегу без проблем😀
Ну и интересно будет увидеть как Савелий будет выглядеть на фоне Большунова и всех остальных.
Длиннее 10 км ничего нет, это пародия на лыжные гонки какая-то, даже ФИС превзошли по маразму, там хоть 20 км преследования было в этом сезоне на Тур де Ски.
Тут народ требовал 15 км разделки убрать вот и оно так и сделано. Преследование классикой после разделки классикой на следущий день это конечно впечатляет ...
