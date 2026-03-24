Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске

С 28 марта по 5 апреля пройдет финал Кубка России по лыжным гонкам.

С 28 марта по 5 апреля в Апатитах и Кировске пройдет финал Кубка России по лыжным гонкам. ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26 8-й этап (финал) Апатиты 28 марта Женщины, 3 км, свободный стиль 11:00 Мужчины, 3 км, свободный стиль 12:30 29 марта Женщины, 10 км, свободный стиль 11:00 Мужчины, 10 км, свободный стиль 13:00 Кировск 31 марта Женщины, 10 км, классический стиль 11:00 Мужчины, 15 км, классический стиль 13:00 1 апреля Женщины, 10 км, гонка преследования, классический стиль 11:00 Мужчины, 10 км, гонка преследования, классический стиль 12:30 3 апреля Женщины, спринт, свободный стиль Квалификация – 12:30, финал – 14:30 Мужчины, спринт, свободный стиль Квалификация – 13:00, финал – после 14:30 5 апреля Женщины, 10 км, масс-старт, свободный стиль 10:00 Мужчины, 10 км, масс-старт, свободный стиль 11:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет «Матч ТВ».