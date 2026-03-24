Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске
С 28 марта по 5 апреля в Апатитах и Кировске пройдет финал Кубка России по лыжным гонкам.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
8-й этап (финал)
Апатиты
28 марта
Женщины, 3 км, свободный стиль
11:00
Мужчины, 3 км, свободный стиль
12:30
29 марта
Женщины, 10 км, свободный стиль
11:00
Мужчины, 10 км, свободный стиль
13:00
Кировск
31 марта
Женщины, 10 км, классический стиль
11:00
Мужчины, 15 км, классический стиль
13:00
1 апреля
Женщины, 10 км, гонка преследования, классический стиль
11:00
Мужчины, 10 км, гонка преследования, классический стиль
12:30
3 апреля
Женщины, спринт, свободный стиль
Квалификация – 12:30, финал – 14:30
Мужчины, спринт, свободный стиль
Квалификация – 13:00, финал – после 14:30
5 апреля
Женщины, 10 км, масс-старт, свободный стиль
10:00
Мужчины, 10 км, масс-старт, свободный стиль
11:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет «Матч ТВ».