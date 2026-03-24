13

Вяльбе станет заместителем Свищева в объединенной лыжной федерации (РИА Новости)

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в случае избрания главой будущей объединенной федерации лыжных гонок и сноуборда будет занимать должность председателя организации, Елена Вяльбе станет его заместителем. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Должность президента федерации перестанет существовать. Нынешние главы лыжных федераций Елена Вяльбе (лыжные гонки), Леонид Мельников (горные лыжи), Алексей Курашов (фристайл), Денис Тихомиров (сноуборд) и Дмитрий Дубровский (прыжки с трамплина и двоеборье) станут заместителями председателя и кураторами своих направлений.

В понедельник Свищев сменил Вяльбе на посту председателя Ассоциации лыжных видов спорта России. 

Депутат Свищев – новый босс лыж вместо Вяльбе. Что это значит?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
13 комментариев
Как там дела у губерника?
Ответ Аристафан
Как там дела у губерника?
Могу предсказать, что он заявит - Я знал, у меня была информация, что эту на какую то ВРЕМЕННУЮ должность поставят. Будет пледиками прикрывать лыжников. Это все ее должностные обязанности. А по всем реальным вопросам Свищев будет консультироваться с гуро отечественных лыж - мною!
Короче, ответственность будет по старому, просто ещё одного начальника на шею посадили.
Да, а почему нет в списках Губерниева? Он же говорил, что вопрос практически решённый, в том числе и со спонсорами. Это что получается; Большунов не получит обещенную машину?
зачем это все нужно, если нигде не участвуем? Вот Лафа им, бабки только стригут, результаты не спрашивают
зачем это все нужно, если нигде не участвуем? Вот Лафа им, бабки только стригут, результаты не спрашивают
Да видимо не так далеко уже, раз потихоньку поехало. По крайней мере, в виде нейтральных.
