0

Мурманский лыжный марафон отменили из-за погодных условий

Мурманский лыжный марафон отменен из-за аномально теплой погодой и ухудшения состояния трассы.

Соревнования были запланированы на 28-29 марта. 

В 2027 году марафон пройдет 13 и 14 марта. Участники, которые зарегистрировались на 2026 год, могут вернуть деньги за регистрацию в полном объеме или перенести свое участие на следующий сезон.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ЦСП Мурманска
logoлыжные гонки
марафон
Мурманский марафон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Вяльбе станет заместителем Свищева в объединенной лыжной федерации (РИА Новости)
39 секунд назад
Юрий Бородавко: «Предпосылок для отмены Кубка России в Апатитах на сто процентов нет»
58 минут назад
Фрида Карлссон: «В мечтах я бы участвовала во всех гонках Кубка мира. Но из-за травмы я не могу»
сегодня, 08:23
Клэбо снялся с чемпионата Норвегии из-за сотрясения мозга в Драммене
сегодня, 06:45
Йоханнес Клэбо: «Мне нужно найти новую мотивацию. Хорошо то, что мне по-прежнему нравится выигрывать гонки Кубка мира»
вчера, 19:09
Губерниев о назначании Свищева главой лыжной ассоциации: «Тетушка Лена теперь всего лишь одна из замов»
вчера, 15:32
Юрий Бородавко: «Свищев действительно погружен в спорт, понимает интересы спортсменов. Надеюсь, все сдвинется в лучшую сторону»
вчера, 15:00
Объединение федераций лыжных видов спорта завершится в мае
вчера, 14:44
Багиян об отказах иностранцев фотографироваться на Паралимпиаде: «Ну не захотели и не захотели. Мы ехали на Игры не за фото, а чтобы соревноваться»
вчера, 13:52
Горнолыжница Ворончихина о том, что спортсменов из США не отстраняют: «Очень обидно, когда такие неравноправные отношения»
вчера, 13:23
Ко всем новостям
Последние новости
