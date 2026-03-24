Мурманский лыжный марафон отменили из-за погодных условий
Мурманский лыжный марафон отменен из-за аномально теплой погодой и ухудшения состояния трассы.
Соревнования были запланированы на 28-29 марта.
В 2027 году марафон пройдет 13 и 14 марта. Участники, которые зарегистрировались на 2026 год, могут вернуть деньги за регистрацию в полном объеме или перенести свое участие на следующий сезон.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ЦСП Мурманска
