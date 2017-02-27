«Все, кто участвовал в этом цирке, должны понести наказание». Павел Колобков о матче «Водника» и «Байкала»

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал ситуацию в матче чемпионата страны по хоккею с мячом между «Водником» и «Байкалом-Энергией», в котором игроки забросили 20 мячей в собственные ворота.

«Сегодня состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета федерации, где будет рассматриваться этот дичайший случай. В рамках регламента в отношении двух команд будут рассмотрены санкции.

Безусловно, игроки на какой-то момент забыли, что играют для зрителей, которые пришли на трибуны, для своих болельщиков.

По моему мнению, все, кто участвовал в этом цирке, должны понести заслуженное наказание, чтобы впредь такого не повторилось», – сказал Колобков.

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