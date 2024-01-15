Магомед Кабардиев: «Тренируюсь в зале Kill Cliff»

Казахстанский боец ММА Магомед Кабардиев рассказал, где проводит тренировки в США.

«На сборы приехал в Майами. Зал Kill Cliff — может быть, знаете. Где Шавкат, Асу (Рахмонов и Алмабаев) тренируются. Разные ребята есть — чемпионы Bellator, PFL. Да-да — где Генри Хуфт главный тренер. Я один пока приехал.

Тренер должен подъехать позже — мой одноклубник Кошен Аканов 21 января должен подраться в Японии, и тренер сказал, что приедет к концу января, после этого боя, на месяц. Пока я один. Даже если не приедет, один тут побуду — месяца полтора-два», — сообщил Кабардиев.

В предыдущем поединке, 4 сентября 2023 года, Кабардиев (10-1) проиграл россиянину Александру Грозину (23-4-1) единогласным решением судей на турнире «Наше Дело» в Москве.

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