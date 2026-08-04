Гомоляко о Кузнецове: «Не вижу, с кем он мог бы играть в «Тракторе». Допускаю, что он поиграет в «Сибири», а уже потом поедет в Челябинск»
Гомоляко о Кузнецове: не вижу, с кем он мог бы играть в «Тракторе».
Бывший спортивный директор «Металлурга» и «Лады» Сергей Гомоляко высказался о возможном переходе форварда Евгения Кузнецова в «Трактор».
«Я бы хотел видеть Евгения в «Тракторе». Но я прочитал интервью его агента Шуми Бабаева, где тот сказал, что предложение челябинцев не устраивает их по финансовым причинам.
Конечно, Кузнецову хочется вернуться в «Трактор». Но я допускаю, что он поиграет в «Сибири», а уже потом поедет в Челябинск.
В данный момент я не вижу, с кем Кузнецов мог бы там играть», – сказал Гомоляко.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Сила спорта»
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