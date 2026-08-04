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  4. Гомоляко о Кузнецове: «Не вижу, с кем он мог бы играть в «Тракторе». Допускаю, что он поиграет в «Сибири», а уже потом поедет в Челябинск»

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Гомоляко о Кузнецове: «Не вижу, с кем он мог бы играть в «Тракторе». Допускаю, что он поиграет в «Сибири», а уже потом поедет в Челябинск»
Гомоляко о Кузнецове: не вижу, с кем он мог бы играть в «Тракторе».

Бывший спортивный директор «Металлурга» и «Лады» Сергей Гомоляко высказался о возможном переходе форварда Евгения Кузнецова в «Трактор». 

«Я бы хотел видеть Евгения в «Тракторе». Но я прочитал интервью его агента Шуми Бабаева, где тот сказал, что предложение челябинцев не устраивает их по финансовым причинам.

Конечно, Кузнецову хочется вернуться в «Трактор». Но я допускаю, что он поиграет в «Сибири», а уже потом поедет в Челябинск.

В данный момент я не вижу, с кем Кузнецов мог бы там играть», – сказал Гомоляко.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Сила спорта»
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Комментарии

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А потом то зачем он нужен? Умерла так умерла
После трёх-четырёх месяцев в "Сибири" может оказаться, что Кузю в Челябинске ждут только в ветеранскую команду.
С Гомолякой поиграет.
Только в тракторе у него есть будущее, причем и после хоккейное, тут выбор в долгую, если уедет в Сибирь, думаю это будет конец!
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