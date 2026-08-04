Гомоляко о Кузнецове: «Не вижу, с кем он мог бы играть в «Тракторе». Допускаю, что он поиграет в «Сибири», а уже потом поедет в Челябинск»

Гомоляко о Кузнецове: не вижу, с кем он мог бы играть в «Тракторе».

Бывший спортивный директор «Металлурга» и «Лады» Сергей Гомоляко высказался о возможном переходе форварда Евгения Кузнецова в «Трактор ».

«Я бы хотел видеть Евгения в «Тракторе». Но я прочитал интервью его агента Шуми Бабаева , где тот сказал , что предложение челябинцев не устраивает их по финансовым причинам.

Конечно, Кузнецову хочется вернуться в «Трактор». Но я допускаю, что он поиграет в «Сибири », а уже потом поедет в Челябинск.

В данный момент я не вижу, с кем Кузнецов мог бы там играть», – сказал Гомоляко.