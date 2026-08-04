Гредзен подписала контракт с «Миннесотой» из PWHL. Дарья – первый российский вратарь в лиге

Дарья Гредзен подписала контракт с «Миннесотой» из PWHL.

Клуб PWHL «Миннесота Фрост» объявил о подписании контракта с вратарем Дарьей Гредзен.

Ранее клуб выбрал 22-летнюю хоккеистку на драфте под общим 57-м номером. Она стала первым вратарем из России на контракте в лиге.

Гредзен играла за красноярскую «Бирюсу» с 2019 года. В минувшем сезоне ЖХЛ она провела 30 матчей в регулярке, отражая в среднем 92,8% бросков, в плей-офф – 8 игр, 94,2% сэйвов и бронзовая медаль турнира.

PWHL – профессиональная женская лига Северной Америки, образованная в 2023 году. В сезоне-2026/27 в ней выступят 12 команд, в том числе 4 новые – из Гамильтона, Детройта, Лас-Вегаса и Сан-Хосе.

«Миннесота» становилась чемпионом в первых двух сезонах лиги (2024 и 2024/25). В прошлом сезоне титул выиграл «Монреаль Виктуар».

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