19-летний воспитанник «Салавата» Ханов скончался в Уфе во время свидания. У хоккеиста могли быть проблемы с сердцем

19-летний воспитанник «Салавата» Амир Ханов скончался в Уфе.

19-летний воспитанник «Салавата Юлаева » Амир Ханов скончался в Уфе во время свидания.

Как пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал Mash Batash, хоккеист потерял сознание во время мастер-класса по лепке из глины, куда пришел вместе с девушкой. Позднее он умер.

По данным ТАСС, у игрока были проблемы с сердцем. Предварительная причина смерти – оторвавшийся тромб.

С 2017 по 2023 год Ханов играл в системе «Салавата». В последние два сезона он выступал в НМХЛ за «Самару» и рыбинский «Полет».