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19-летний воспитанник «Салавата» Ханов скончался в Уфе во время свидания. У хоккеиста могли быть проблемы с сердцем
19-летний воспитанник «Салавата» Амир Ханов скончался в Уфе.

19-летний воспитанник «Салавата Юлаева» Амир Ханов скончался в Уфе во время свидания.

Как пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал Mash Batash, хоккеист потерял сознание во время мастер-класса по лепке из глины, куда пришел вместе с девушкой. Позднее он умер.

По данным ТАСС, у игрока были проблемы с сердцем. Предварительная причина смерти – оторвавшийся тромб.

С 2017 по 2023 год Ханов играл в системе «Салавата». В последние два сезона он выступал в НМХЛ за «Самару» и рыбинский «Полет».

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
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Комментарии

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Пусть земля будет пухом 🤲🏻 если не ошибаюсь шурин хмелевского
Ужас. Искренние соболезнования родным и близким.
как это? с 4 лет дети проходят медкомиссию 2 раза в год, в специализированном месте все юные спортсмены, лично водил ребёнка, знаю все нюансы, большие очереди, общение с родителями в очереди, всё знаю не по наслышке, кто-то уходил из спорта, причины. Ему должны были запретить. Непонимаю как в Уфе это возможно? Знаю чемпиона который оставил спорт. И тут такое???
ОтветАмин Манн
как это? с 4 лет дети проходят медкомиссию 2 раза в год, в специализированном месте все юные спортсмены, лично водил ребёнка, знаю все нюансы, большие очереди, общение с родителями в очереди, всё знаю не по наслышке, кто-то уходил из спорта, причины. Ему должны были запретить. Непонимаю как в Уфе это возможно? Знаю чемпиона который оставил спорт. И тут такое???
Его после школы и не оставили. Он закончил её и дальше были Самара и Ярославская область.
ОтветSY102Rus
Его после школы и не оставили. Он закончил её и дальше были Самара и Ярославская область.
мог и на тренерскую работу перейти, кстати много таких, то сердце, то суставы не ниже уровня мастера спорта уходят
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