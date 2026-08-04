19-летний воспитанник «Салавата» Ханов скончался в Уфе во время свидания. У хоккеиста могли быть проблемы с сердцем
19-летний воспитанник «Салавата» Амир Ханов скончался в Уфе.
19-летний воспитанник «Салавата Юлаева» Амир Ханов скончался в Уфе во время свидания.
Как пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал Mash Batash, хоккеист потерял сознание во время мастер-класса по лепке из глины, куда пришел вместе с девушкой. Позднее он умер.
По данным ТАСС, у игрока были проблемы с сердцем. Предварительная причина смерти – оторвавшийся тромб.
С 2017 по 2023 год Ханов играл в системе «Салавата». В последние два сезона он выступал в НМХЛ за «Самару» и рыбинский «Полет».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
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