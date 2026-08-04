Тренер «Сибири» Люзенков о Кузнецове: «Ждем ответ Евгения. Не знаю, что он выберет, мы готовы ко всему»

Тренер «Сибири» Люзенков о Кузнецове: ждем ответ Евгения, готовы ко всему.

Главный тренер «Сибири » Ярослав Люзенков высказался о ситуации с возможным подписанием клубом форварда Евгения Кузнецова .

– Вы говорили, что хотите видеть Кузнецова в «Сибири», но недавно в борьбу за него включился «Трактор». Вас эта ситуация нервирует?

– От своих слов не отказываюсь. Не знаю, что выберет Евгений, мы готовы ко всему.

– У вас личный контакт с ним был?

– Был.

– Получили какую-то обратную связь?

– Пока без комментариев. Ждем ответ Евгения, – сказал Люзенков.