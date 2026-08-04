Тренер «Сибири» Люзенков о Кузнецове: «Ждем ответ Евгения. Не знаю, что он выберет, мы готовы ко всему»
Тренер «Сибири» Люзенков о Кузнецове: ждем ответ Евгения, готовы ко всему.
Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о ситуации с возможным подписанием клубом форварда Евгения Кузнецова.
– Вы говорили, что хотите видеть Кузнецова в «Сибири», но недавно в борьбу за него включился «Трактор». Вас эта ситуация нервирует?
– От своих слов не отказываюсь. Не знаю, что выберет Евгений, мы готовы ко всему.
– У вас личный контакт с ним был?
– Был.
– Получили какую-то обратную связь?
– Пока без комментариев. Ждем ответ Евгения, – сказал Люзенков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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