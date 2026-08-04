СКА планирует расторгнуть 5-летний контракт с Глотовым после первого сезона (Михаил Зислис)

Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис поделился информацией о планах СКА на Василия Глотова. Клуб ранее заключил пятилетний контракт с 28-летним форвардом.
Сообщалось, что первый сезон он получит 25 млн рублей, за второй – 64 млн, за каждый из трех оставшихся – по 65 млн.
«По моим сведениям, после первого года СКА планирует расторгнуть соглашение. Тогда игрок получит 20 процентов от оставшейся части зарплаты – примерно 52 миллиона рублей.
Эти деньги останутся в платежке петербургского клуба и будут размазаны на четыре года. То есть, по 13 миллионов в каждом из сезонов», – сказано в сообщении.
В прошлом регулярном чемпионате Глотов провел 64 матча и набрал 38 (13+25) очков. В плей-офф – 0+1 за 5 игр.
СКА оформил контракт Глотова – сразу на 5 лет. Через месяц после скандального обмена
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Кхл не перестаëт удивлять 🤨
Они просто меняют систему, чтобы бы была возможность ее нае...