СКА планирует расторгнуть 5-летний контракт с Глотовым после первого сезона (Михаил Зислис)

СКА планирует расторгнуть 5-летний контракт с Глотовым после первого сезона.

Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис поделился информацией о планах СКА на Василия Глотова . Клуб ранее заключил пятилетний контракт с 28-летним форвардом.

Сообщалось , что первый сезон он получит 25 млн рублей, за второй – 64 млн, за каждый из трех оставшихся – по 65 млн.

«По моим сведениям, после первого года СКА планирует расторгнуть соглашение. Тогда игрок получит 20 процентов от оставшейся части зарплаты – примерно 52 миллиона рублей.

Эти деньги останутся в платежке петербургского клуба и будут размазаны на четыре года. То есть, по 13 миллионов в каждом из сезонов», – сказано в сообщении.

В прошлом регулярном чемпионате Глотов провел 64 матча и набрал 38 (13+25) очков. В плей-офф – 0+1 за 5 игр.

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