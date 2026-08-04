  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. СКА планирует расторгнуть 5-летний контракт с Глотовым после первого сезона (Михаил Зислис)

0
СКА планирует расторгнуть 5-летний контракт с Глотовым после первого сезона (Михаил Зислис)
СКА планирует расторгнуть 5-летний контракт с Глотовым после первого сезона.

Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис поделился информацией о планах СКА на Василия Глотова. Клуб ранее заключил пятилетний контракт с 28-летним форвардом.

Сообщалось, что первый сезон он получит 25 млн рублей, за второй – 64 млн, за каждый из трех оставшихся – по 65 млн.

«По моим сведениям, после первого года СКА планирует расторгнуть соглашение. Тогда игрок получит 20 процентов от оставшейся части зарплаты – примерно 52 миллиона рублей.

Эти деньги останутся в платежке петербургского клуба и будут размазаны на четыре года. То есть, по 13 миллионов в каждом из сезонов», – сказано в сообщении.

В прошлом регулярном чемпионате Глотов провел 64 матча и набрал 38 (13+25) очков. В плей-офф – 0+1 за 5 игр.

СКА оформил контракт Глотова – сразу на 5 лет. Через месяц после скандального обмена

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
logoСКА
logoКХЛ
Михаил Зислис
logoВасилий Глотов

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
В колхозе всё стабильно.
какая прелесть 🗿
Кхл не перестаëт удивлять 🤨
Все такт талантливые у нам люди работают в КХЛ, только этот талант сводится к тому, как нае...ь систему
ОтветTosha Neon
Все такт талантливые у нам люди работают в КХЛ, только этот талант сводится к тому, как нае...ь систему
Не совсем так.
Они просто меняют систему, чтобы бы была возможность ее нае...
Кто КХЛ смотрит, тот в цирке не смеётся
Что за бред? Зачем заключается на 5 лет чтобы на следующий день пускать слух о расторжении контракта, логика в чем?
Ответiluvatar
Что за бред? Зачем заключается на 5 лет чтобы на следующий день пускать слух о расторжении контракта, логика в чем?
И какая выгода от этого СКА?
Ответmaximusdevil
И какая выгода от этого СКА?
Обычная выгода. Он подпишет контракт на 30 млн и все
Мутки мутятся, бабки крутятся.
Ответel ruso guapo
Мутки мутятся, бабки крутятся.
А в чем смысл? Кто то может объяснить?
Ответmaximusdevil
А в чем смысл? Кто то может объяснить?
Фарму Ска не разрешили расторгать контракт с компенсацией,в следующем сезоне Ска расторгнет с Глотовым контракт,поэтому он и получит эти деньги,которые не смог ему дать фарм Ска,вообщем очередная мутная и запутанная история,ничего нового в итоге
отличный распил денег газпрома
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
СКА оформил контракт Глотова – сразу на 5 лет. Через месяц после скандального обмена
Гомоляко о 5-летнем контракте Глотова: «СКА наступает на те же грабли. Не вижу смысла в таком длинном договоре, они не дорабатываются»
СКА заплатит Глотову 284 млн рублей за 5 лет. Зарплата в первом сезоне – 25 млн («СЭ»)
Рекомендуем
Главные новости
Фетисов о недопуске России: «ИИХФ не выполнит рекомендации МОК – что с ними сделают? До этого были рекомендации выкинуть нас отовсюду – нас выкинули»
Пашков о будущем Гусева: «Перед ним и Кузнецовым есть выбор – амбиции или деньги»
Зайдер – лучший защитник оборонительного плана в НХЛ по версии The Hockey News. Слэвин – 2-й, Хейсканен – 4-й
Новичок «Автомобилиста» Клэг о России: «Я был очень приятно удивлен. Арена потрясающая, город понравился – все производит хорошее впечатление»
Голдобин о сборной России: «Возможно, еще боятся нас допускать. Быстро вернуться не составит труда, у нас очень сильные хоккеисты»
Комментатор Ефимов о показе архивных суперсерий на ТВ-6 в 1990-е: «У нас даже кассет не было. В Канаде долго смотрели – не вру ли. Сказали: «Если Третьяк будет комментировать, дадим бесплатно»
Хара сбил бегуна во время поездки на велосипеде в Словакии. Экс-игрок НХЛ оказал первую помощь пострадавшему, полиция не открывала расследование
Экс-игрок НХЛ Мерли о новом контракте Койвунена: «Хоккей стал другим. Ему дали 4 млн в год после 7 очков в сезоне. Я 20 лет назад получил двусторонку после 6»
Дубас о контракте Койвунена на 8 лет и 32 млн долларов: «Главный фактор – развитие ситуации на рынке, особенно летом. Мы делаем ставку на Вилле и его потенциал»
Чернышов – 4-й в рейтинге проспектов «Сан-Хосе» от Daily Faceoff. Стенберг – 1-й, Верхофф – 2-й, Лин – 3-й
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Шанхая» о селекции: «Пытались собрать победителей. Нужно убрать ментальность команды-аутсайдера, которая не бьется»
Киселевич о прощальном матче: «Спасибо каждому, кто был рядом. Мы собрали более 2 млн рублей на благотворительность – этим результатом можно гордиться»
«Монреаль» лучше всех готов к приобретению Маккиннона. У них есть все, что нужно «Колорадо». Журналист Мерфи о гипотетическом уходе Нэтана из «Эвеланш»
Блюгерс о Маккенне в «Торонто»: «Первых номеров драфта всегда окружают шумиха, воодушевление и пристальное внимание. Чаще всего эти ребята оправдывают ожидания»
Защитник «Ак Барса» Миллер об отпуске: «С друзьями побывали на паре вечеринок в Мичигане и Флориде. Играл в гольф каждый божий день, так что обошлось без рыбалки»
19-летний Саберзянов о дебюте за «Ак Барс»: «Очень приятно быть в команде, очень почетно. Буду прилагать все усилия, чтобы пробиться в основу»
Пашков о словах Гатиятулина про потери «Ак Барса»: «Подозреваю, что Виктор Козлов долго смеялся, читая эти жалобы. Тренер «Салавата» мечтал бы иметь нынешний состав Казани»
«Миннесота» предлагала «Детройту» молодых игроков за Ларкина. «Ред Уингс» не устроили эти варианты (Кевин Аллен)
Марек о защитнике «Монреаля» Джекае: «Давно ходят слухи, что он может оказаться в «Филадельфии». Но такого игрока лучше менять в другую конференцию»
Пашков о Кузнецове: «Если он хочет красиво и правильно завершить карьеру, то выберет родной «Трактор». Но не знаю, считает ли Евгений себя гражданином страны и города или человеком мира»