«Сент-Луис» успешно оспорил 3 гола «Калгари» тренерским челленджем – повторение рекорда НХЛ. «Блюз» проиграли 1:2 по буллитам
Главный тренер «Сент-Луиса» Джим Монтгомери трижды успешно взял видеопросмотр в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (1:2 Б).
Шайбы Мартина Поспишила и Джоэла Фараби были отменены после челленджа из-за офсайда, гол Шаранговича не засчитали за игру высоко поднятой клюшкой у Коннора Зари.
«Блюз» повторили рекорд НХЛ. В последний раз оспорить три пропущенные шайбы за матч удавалось Джею Вудкрофту, возглавлявшему «Эдмонтон», в марте 2023 года.
«Сент-Луис» идет на 13-м месте в Западной конференции, набрав 65 очков за 68 матчей.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
