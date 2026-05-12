Капризов без очков в 4-м матче серии с «Колорадо»: 1 бросок, 2 блока и «минус 2» (при 2 голах «Эвеланш» в пустые) за 24:27

Кирилл Капризов остался без набранных очков в 4-м матче серии с «Колорадо».

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов не отметился результативными действиями в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо » (2:5, 1-3).

В текущем плей-офф на счету 29-летнего россиянина 14 (4+10) очков в 10 играх при полезности «+9».

Сегодня Кирилл (24:27, 5:05 – в большинстве) завершил встречу с «минус 2» (оба минуса – при двух шайбах «Эвеланш» в пустые ворота в концовке).

На его счету 1 бросок в створ (еще 1 мимо, 3 попытки были заблокированы) и 2 блока.