Игорь Горбенко: «Для «Ак Барса» два быстрых пропущенных гола стали роковыми! Но это только первая игра финальной серии, через день мы увидим других казанцев»

Экс-тренер «Ак Барса » и «Локомотива » Игорь Горбенко высказался о первом матче финала Кубка Гагарина между казанским и ярославским клубами.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Локомотива».

«Считаю, получился хороший, интересный и качественный хоккей. По первому периоду было видно, что Казань сделала ставку на активное начало, что им и удалось. Надо было реализовывать большинство, тогда эта активность переросла бы в преимущество в счете. Но Ярославль перетерпел и пришел в себя.

В принципе, во втором периоде мы увидели прежний «Локомотив». Агрессивный, силовой, под воротами соперника всегда был нападающий, создающий помеху вратарю. Также отмечу очень строгую игру в обороне, практически без потерь.

Конечно, в таких играх серийные голы имеют ключевое значение. Для «Ак Барса» эти два быстрых пропущенных гола стали роковыми! Но это только первая игра финальной серии, и, конечно, через день мы увидим другой «Ак Барс».

Они поймут: чтобы преодолеть эту оборону «Локомотива», нужно приложить больше сил, характера и желания забить! Казанцы это и делали в предыдущих сериях», – сказал Горбенко