Дементьев о сборной России: «Нужно обсуждать состав на ОИ-2030. Смотреть на новую плеяду – Демидов, Мичков, Дорофеев, Марченко, Силаев. Обязательно нужен Торопченко»

Алексей Дементьев: нужно обсуждать состав сборной России на ОИ-2030.

Агент и хоккейный эксперт Алексей Дементьев предложил обсуждать состав сборной России на следующую Олимпиаду.

Национальная команда не участвует в международных турнирах с 2022 года.

– Чемпионат мира надо смотреть, чтобы понимать силу других сборных? Это будет важно, когда сборную России допустят до турниров.

– В том числе. Большим преимуществом является то, что достаточно российских хоккеистов играет в Северной Америке.

Я бы со стороны журналистов обратил внимание на возможные составы сборных России, которые в один прекрасный момент будут участвовать в Олимпиаде и Кубке мира. Нужно это обсуждать и приблизительно понимать, что смогут показать наши хоккеисты, по сравнению с игроками из других стран.

– Надо рассматривать Павла Дорофеева и других игроков, которые ярко выступают за океаном, но о которых мало говорят у нас?

– Посмотрите на тех игроков, о которых мы говорим сейчас, — Овечкин , Малкин , Кучеров , Тарасенко. Это уже достаточно взрослые хоккеисты. Они принесут определенную пользу, но все-таки ставку в основном составе надо делать на физическое состояние молодых игроков. Надо смотреть, кто у нас следующая плеяда.

Четыре года до Олимпиады, и можно уже прикидывать состав – от Сергачева, который даже может быть капитаном, и моложе. Демидов, Мичков, Кочетков, Дорофеев, Марченко… Не надо исключать и Силаева.

Обязательно нужно вносить в состав Торопченко, это настолько универсальный игрок, который может все – играть в большинстве и меньшинстве, подраться, разыграть, лечь под шайбу, – сказал Дементьев.

Отметим, что защитник «Торпедо» Антон Силаев и форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко входят в список клиентов хоккейного агентства Дементьева.