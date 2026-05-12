Дементьев о сборной России: «Нужно обсуждать состав на ОИ-2030. Смотреть на новую плеяду – Демидов, Мичков, Дорофеев, Марченко, Силаев. Обязательно нужен Торопченко»
Агент и хоккейный эксперт Алексей Дементьев предложил обсуждать состав сборной России на следующую Олимпиаду.
Национальная команда не участвует в международных турнирах с 2022 года.
– Чемпионат мира надо смотреть, чтобы понимать силу других сборных? Это будет важно, когда сборную России допустят до турниров.
– В том числе. Большим преимуществом является то, что достаточно российских хоккеистов играет в Северной Америке.
Я бы со стороны журналистов обратил внимание на возможные составы сборных России, которые в один прекрасный момент будут участвовать в Олимпиаде и Кубке мира. Нужно это обсуждать и приблизительно понимать, что смогут показать наши хоккеисты, по сравнению с игроками из других стран.
– Надо рассматривать Павла Дорофеева и других игроков, которые ярко выступают за океаном, но о которых мало говорят у нас?
– Посмотрите на тех игроков, о которых мы говорим сейчас, — Овечкин, Малкин, Кучеров, Тарасенко. Это уже достаточно взрослые хоккеисты. Они принесут определенную пользу, но все-таки ставку в основном составе надо делать на физическое состояние молодых игроков. Надо смотреть, кто у нас следующая плеяда.
Четыре года до Олимпиады, и можно уже прикидывать состав – от Сергачева, который даже может быть капитаном, и моложе. Демидов, Мичков, Кочетков, Дорофеев, Марченко… Не надо исключать и Силаева.
Обязательно нужно вносить в состав Торопченко, это настолько универсальный игрок, который может все – играть в большинстве и меньшинстве, подраться, разыграть, лечь под шайбу, – сказал Дементьев.
Отметим, что защитник «Торпедо» Антон Силаев и форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко входят в список клиентов хоккейного агентства Дементьева.
такое ощущение, что Дементьев один умный, все остальные идиоты и не понимают, что игроки стареют.
но эта проблема то вторична. нас пока никто никуда возвращать не собирается, а тут читаешь всех этих экспертов - они все как один вещают, что нас вот-вот, скоро-скоро. с чего вы это решили? а так может нам вообще нужно смотреть на поколения Шилова, Федорова и Привалова? а все кого он перечислил, международный лед вообще не увидят. печально, но скорее всего так и будет