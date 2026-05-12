16

Дементьев о сборной России: «Нужно обсуждать состав на ОИ-2030. Смотреть на новую плеяду – Демидов, Мичков, Дорофеев, Марченко, Силаев. Обязательно нужен Торопченко»

Агент и хоккейный эксперт Алексей Дементьев предложил обсуждать состав сборной России на следующую Олимпиаду. 

Национальная команда не участвует в международных турнирах с 2022 года. 

– Чемпионат мира надо смотреть, чтобы понимать силу других сборных? Это будет важно, когда сборную России допустят до турниров.

– В том числе. Большим преимуществом является то, что достаточно российских хоккеистов играет в Северной Америке.

Я бы со стороны журналистов обратил внимание на возможные составы сборных России, которые в один прекрасный момент будут участвовать в Олимпиаде и Кубке мира. Нужно это обсуждать и приблизительно понимать, что смогут показать наши хоккеисты, по сравнению с игроками из других стран.

– Надо рассматривать Павла Дорофеева и других игроков, которые ярко выступают за океаном, но о которых мало говорят у нас?

– Посмотрите на тех игроков, о которых мы говорим сейчас, — Овечкин, Малкин, Кучеров, Тарасенко. Это уже достаточно взрослые хоккеисты. Они принесут определенную пользу, но все-таки ставку в основном составе надо делать на физическое состояние молодых игроков. Надо смотреть, кто у нас следующая плеяда.

Четыре года до Олимпиады, и можно уже прикидывать состав – от Сергачева, который даже может быть капитаном, и моложе. Демидов, Мичков, Кочетков, Дорофеев, Марченко… Не надо исключать и Силаева.

Обязательно нужно вносить в состав Торопченко, это настолько универсальный игрок, который может все – играть в большинстве и меньшинстве, подраться, разыграть, лечь под шайбу, – сказал Дементьев. 

Отметим, что защитник «Торпедо» Антон Силаев и форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко входят в список клиентов хоккейного агентства Дементьева. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
Торопченко его родственник?
Дорофееву, Марченко и Денисенко будет уже 30ка в 2030м....казалось бы только позавчера проиграли в финале канадцам МЧМ.
У торопченкл агент Дементьев я так понял?
Ну если "обязательно нужен" Торопченко, то всё ещё хуже чем я думал.
особенно необходимо обратить внимания на клиентов Дементьева. особенно да на Торопченко, который пока ничем не доказал, что это игрок уровня олимпийской сборной, где по хорошему в первых двух звеньях и парах играют хоккеисты уровня топ-3, а во вторых - топ-6. и все эти ваши мальчики пыжащиеся в боттомах (про АХЛ вообще не говорю) на Олимпиаде на фиг не нужны, за редким исключением.
-----------
такое ощущение, что Дементьев один умный, все остальные идиоты и не понимают, что игроки стареют.
но эта проблема то вторична. нас пока никто никуда возвращать не собирается, а тут читаешь всех этих экспертов - они все как один вещают, что нас вот-вот, скоро-скоро. с чего вы это решили? а так может нам вообще нужно смотреть на поколения Шилова, Федорова и Привалова? а все кого он перечислил, международный лед вообще не увидят. печально, но скорее всего так и будет
А что его обсуждать то? Будет день и будет пища!
а канадцы, или, там, американцы тоже уже прикидывают составы, или спокойно подождут 29 года и сформируют их по актуальной форме игроков? но у нас же "особый путь", мы будем щас 4 года мусолить всех этих торопченко и силаевых.
Овечкин, Малкин, Радулов
Торопченко в большинстве? Смешной деменциев
Гридин еще должен окрепнуть
Чернышёв
