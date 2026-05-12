Тарасенко в 4-м матче серии с «Колорадо»: ассист, 1 бросок, 1 хит и 2 блока за 12:22. У него 5 очков в 10 играх в текущем плей-офф
Владимир Тарасенко сделал результативную передачу в 4-м матче серии с «Колорадо».
Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко сделал результативную передачу в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (2:5, 1-3).
В первом периоде 34-летний россиянин сделал передачу защитнику Броку Фэйберу в большинстве, тот бросил по воротам «Эвеланш», а Данила Юров удачно подставил клюшку (1:0).
На счету Тарасенко стало 5 (2+3) очков в 10 играх в текущем плей-офф при полезности «+2».
Сегодня Владимир (12:22, 2:06 – в большинстве) 1 раз бросил в створ ворот, применил 1 силовой прием и сделал 2 блока. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
