Рафиков о Радулове: «Саня – зажигалка. Быстро видит, когда игра идет не так. Может покричать на лавке, поддать нужных эмоций»

Рафиков высказался о победе «Локомотива» над «Ак Барсом» в первом матче серии.

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков высказался о победе над «Ак Барсом» (3:1, 1-0) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

– После сумасшедшей серии с «Авангардом» как вы нашли в себе эмоции на финал?

 – У нас все‑таки было время на отдых и на то, чтобы подзарядиться эмоциями. У нас все нормально. Мы к финалу готовы.

 – В первом периоде «Ак Барс» играл активно. Как вы дальше сумели навязать свою игру?

 – В первом периоде мы все равно присматривались друг к другу. Где‑то и мы осторожничали, выступая дома.

 – А как удалось сделать результат в начале второго периода?

 – Ребята просто создали моменты, которые смогли реализовать. Не было ничего сверхъестественного.

 – Была мысль после первой шайбы дожать «Ак Барс»?

 – У нас всегда есть план на каждый период. Мы просто старались ему следовать.

 – Что помешало забить в концовке в формате «5 на 3»?

 – Спецбригады очень многое решают в плей‑офф, казанская бригада меньшинства сыграла отлично. Мы не смогли сделать завершающий бросок, делали очень много пасов. А надо было где‑то взять на себя ответственность.

 – Вы не были «ржавыми» на старте этой серии. Хотя не всегда начинаете их хорошо.

 – Бывало, что мы и 10 дней перед серией отдыхали. Теперь – четыре дня. Знаете, хорошо быть в тонусе.

 – Снимает ли давление со всей команды, что такое внимание к Александру Радулову? Ведь он делает результат.

 – У нас на скамейке и на площадке – 22 игрока. Да, Саня – зажигалка. Быстро видит, когда игра идет не так. Может покричать на лавке, поддать нужных эмоций.

 – Насколько радикально этот «Локомотив» отличается от прошлогоднего? Мне кажется, вы стали сильнее.

 – Давайте после финала обсудим этот вопрос.

 – Что вы будете делать от первой игры до второй? Как удержать победный тонус?

 – Мы завтра проведем собрание. Посмотрим, разберем свои ошибки. У нас нет никакой эйфории, – сказал Рафиков. 

Хет-трик Радулова в финале Кубка Гагарина: забил, отдал, наорал на соперника

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Чемпионский настрой Рафа! Так держать! 💪Эйфории нет, сохранить эмоции и настрой на второй матч и всё будет нормально!
