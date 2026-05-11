Защитник «Локомотива » Рушан Рафиков высказался о победе над «Ак Барсом » (3:1, 1-0) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

– После сумасшедшей серии с «Авангардом» как вы нашли в себе эмоции на финал?

– У нас все‑таки было время на отдых и на то, чтобы подзарядиться эмоциями. У нас все нормально. Мы к финалу готовы.

– В первом периоде «Ак Барс» играл активно. Как вы дальше сумели навязать свою игру?

– В первом периоде мы все равно присматривались друг к другу. Где‑то и мы осторожничали, выступая дома.

– А как удалось сделать результат в начале второго периода?

– Ребята просто создали моменты, которые смогли реализовать. Не было ничего сверхъестественного.

– Была мысль после первой шайбы дожать «Ак Барс»?

– У нас всегда есть план на каждый период. Мы просто старались ему следовать.

– Что помешало забить в концовке в формате «5 на 3»?

– Спецбригады очень многое решают в плей‑офф, казанская бригада меньшинства сыграла отлично. Мы не смогли сделать завершающий бросок, делали очень много пасов. А надо было где‑то взять на себя ответственность.

– Вы не были «ржавыми» на старте этой серии. Хотя не всегда начинаете их хорошо.

– Бывало, что мы и 10 дней перед серией отдыхали. Теперь – четыре дня. Знаете, хорошо быть в тонусе.

– Снимает ли давление со всей команды, что такое внимание к Александру Радулову? Ведь он делает результат.

– У нас на скамейке и на площадке – 22 игрока. Да, Саня – зажигалка. Быстро видит, когда игра идет не так. Может покричать на лавке, поддать нужных эмоций.

– Насколько радикально этот «Локомотив» отличается от прошлогоднего? Мне кажется, вы стали сильнее.

– Давайте после финала обсудим этот вопрос.

– Что вы будете делать от первой игры до второй? Как удержать победный тонус?

– Мы завтра проведем собрание. Посмотрим, разберем свои ошибки. У нас нет никакой эйфории, – сказал Рафиков.

