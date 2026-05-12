Блэквуд впервые вышел в старте «Колорадо» в текущем плей-офф. Вратарь отразил 19 из 21 броска «Миннесоты» в 4-м матче серии

Маккензи Блэквуд впервые вышел в старте «Колорадо» в текущем плей-офф.

Вратарь «Колорадо » Маккензи Блэквуд вышел в старте на четвертый матч серии второго раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой» (5:2, 3-1).

29-летний канадец отразил 19 из 21 броска (90,5%). Он впервые в текущем плей-офф НХЛ сыграл с первых минут.

В предыдущих 7 играх «Эвеланш» стартером был 33-летний Скотт Уэджвуд . По ходу третьего матча его заменили на Блэквуда.