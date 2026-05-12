Лехконен и Малински пропустили 4-й матч с «Миннесотой» из-за травм. Мэнсон вернулся в состав «Колорадо», 28-летний Ашан дебютировал в плей-офф НХЛ
Форвард «Колорадо» Арттури Лехконен и защитник Сэм Малински не сыграли в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой» (5:2, 3-1).
Причина отсутствия обоих игроков – травма верхней части тела. Лехконен (3+3 в 7 играх в текущем плей-офф, полезность «+9») и Малински (1+2 в 7, «плюс 7») до этого не пропускали матчей в этом розыгрыше.
В состав «Эвеланш» вернулись форвард Йоэль Кивиранта и защитник Джош Мэнсон, до этого не выходившие на лед в серии с «Уайлд». Мэнсон пропустил 4 игры из-за травмы.
Еще одним изменением в составе денверцев стало помещение в запас защитника Ника Бланкенбурга. Его заменил 28-летний Джек Ашан, для которого этот матч стал первым в плей-офф за карьеру. В текущем сезоне он в основном выступал за «Колорадо Иглс» в АХЛ.