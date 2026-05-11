Щитов о Радулове: «По характеру он настоящий лидер. Александр очень профессионально относится к себе, своей подготовке, показывает всем пример. Сейчас он главное лицо КХЛ»

Бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов высказался о первом матче финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (3:1).

– На игре сказался тот факт, что у «Локомотива» было меньше паузы после полуфинала, чем у «Ак Барса». Но встречались две хорошие, равные команды. Определяющим моментом стали два быстрых гола «Локомотива».

Стоит отдельно отметить Александра Радулова. Посмотрите, какой гол он забил, когда на пятаке боролся с гораздо более крупным хоккеистом [Степаном] Фальковским. Именно в таких эпизодах проявляется характер и страсть к победе. Весь «Локомотив» очень хотел победить. Но и у «Ак Барса» были шансы.

Думаю, нас ждет интересная серия. Сейчас тренерские штабы команд все изучат, и через день посмотрим, что будет дальше.

– Действительно, Радулов в 40 лет делает результат. Согласитесь с тем, что Александр уникален?

– Тут дело в нашей школе подготовки и его характере. Плюс Александра обходили стороной серьезные травмы. Он просто здорово играет. Помню, когда он возвращался из НХЛ, были скептики, которые говорили, что Александр здесь не поможет. Но я говорил, что Радулов будет играть здорово, и он это показывает.

У него очень высокий уровень подготовки и мотивации. По характеру он настоящий лидер, который никогда не уступает. Радулов – большой молодец, я очень рад за него. Очень профессионально относится к себе, своей подготовке и своему телу. Он показывает всем пример. Сейчас он главное лицо лиги.

– Серия с «Авангардом» была настоящей катастрофой в плане игры Исаева, теперь можно говорить, что Даниил вернулся?

– Да, сегодня он сыграл выше всяких похвал, настроился и хорошо действовал. Это вратарь высокого уровня с кубковым опытом – вот он его и показал, – сказал Щитов.

