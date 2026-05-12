Ничушкин без очков в 4-м матче серии с «Миннесотой»: 3 броска, 2 хита и 2 блока за 19:09. У него 1+2 в 8 играх в текущем плей-офф
Валерий Ничушкин остался без набранных очков в 4-м матче серии с «Миннесотой».
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой» (5:2, 3-1).
В текущем плей-офф на счету 31-летнего россиянина 3 (1+2) очка в 8 играх при полезности «+1».
Сегодня Валерий (19:09 – четвертое время среди форвардов «Эвеланш», 2:59 – в меньшинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью.
На его счету 3 броска в створ, 2 силовых приема и 2 блока.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
