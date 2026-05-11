  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гомоляко о поражении «Ак Барса»: «Не скажу, что это нокаут. Они играли хорошо, моментами переигрывали «Локомотив». Ничего страшного не произошло, это просто один матч»
4

Гомоляко о поражении «Ак Барса»: «Не скажу, что это нокаут. Они играли хорошо, моментами переигрывали «Локомотив». Ничего страшного не произошло, это просто один матч»

Гомоляко высказался о матче Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом».

Экс-спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался о первом матче финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (3:1).

– Счет по игре или все-таки есть некое удивление итоговым результатом?

– Какое удивление? «Локомотив» выиграл у себя дома.

– Можно ли сказать, что игра была сделана за 46 секунд второго периода?

– Ну да, игра была сделана практически за 46 секунд. Два быстрых гола во втором периоде повлияли на исход матча, хотя игра была в принципе равная.

«Ак Барс» даже выглядел моментами лучше, но большинство надо реализовывать. Было много большинства, а реализации никакой, только в третьем периоде Миллер забил. Надо относиться к таким моментам в финале более бережно, реализовывать.

– Как «Ак Барсу» отойти от такого нокаута? Какой бы план посоветовали на следующую игру?

 – Я не скажу, что это нокаут. Это просто одна игра. Советовать я ничего не буду, там тренерский штаб есть довольно хороший. Зинэтула Хайдярович там рядом. Я уверен, что «Ак Барс» сделает выводы и будет другая игра.

Я не могу сказать, что команда играла плохо. Они играли хорошо, даже моментами переигрывали «Локомотив». Но очень тяжело их догонять, когда они выигрывают. Будет хорошо, если будет семь игр. Сейчас ничего страшного не произошло, просто один матч проигран. Это ерунда, – сказал Гомоляко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoАк Барс
logoЗинэтула Билялетдинов
logoКХЛ
logoСергей Гомоляко
logoЛокомотив
logoАнвар Гатиятулин
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
оу помню этого громилу)) руки золотые были не смотрят на вес))

легенда
По игре это был полный провал со стороны Казани. Но может они, как и Монреаль, просто не настроились на первую встречу, а дальше пойдет как Канадиенс с Сейбрз?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Франк Артига: «Убежден, что «Ак Барс» выиграет Кубок Гагарина»
11 мая, 17:32
Рафиков о Радулове: «Саня – зажигалка. Быстро видит, когда игра идет не так. Может покричать на лавке, поддать нужных эмоций»
11 мая, 17:21
Миллер об 1:3 от «Локомотива»: «Мы не очень здорово действовали в большинстве. Если в следующей игре будет четыре или пять попыток, мы должны забивать минимум в трех»
11 мая, 17:08
Рекомендуем
Главные новости
Исаев, Серебряков и Вязовой – претенденты на приз лучшему вратарю регулярки КХЛ
57 минут назад
Генменеджер «Торонто» про неопределенность Мэттьюса: «Он хочет понимать видение и стратегию на будущее. Не думаю, что есть конкурирующие интересы»
сегодня, 08:59
Актер Никифоров: «Было бы прекрасно, если бы Ротенберг был бы спортивным директором «Динамо». Он прекрасный менеджер, специалист»
сегодня, 08:54
Брок Фэйбер: «Колорадо» заслужил победу над «Миннесотой». Они переигрывали нас на протяжении большей части серии, соперник выглядел более стабильно»
сегодня, 08:42
Гордон возглавил «Трактор». Контракт с 63-летним экс-тренером «Айлендерс» и сборной США – на год
сегодня, 07:15
Маккиннон забил в 6-м матче плей-офф подряд – броском под перекладину при пустых воротах с «Миннесотой». У форварда «Колорадо» 13 очков в 9 играх
сегодня, 04:40Видео
«Колорадо» впервые с 2022 года сыграет в финале Запада – тогда выиграли Кубок Стэнли. Следующий соперник – «Вегас» или «Анахайм»
сегодня, 03:55
У Капризова 1 передача в 4-м и 5-м матчах с «Колорадо» при 1 броске. Форвард «Миннесоты» набрал 6 очков в серии и 15 баллов в 11 играх плей-офф
сегодня, 03:40
«Колорадо» прошел «Миннесоту» (4-1 в серии), отыгравшись с 0:3 и выиграв 4:3 в овертайме 5-го матча
сегодня, 03:25
Кубок Стэнли. «Колорадо» выбил «Миннесоту», выиграв в пятом матче серии
сегодня, 03:15
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Будущего. Беларусь U20 играет со сборной Студенческой лиги, Россия U20 против России U18
52 минуты назадLive
45 млн рублей в год – зарплата тренера «Трактора» Гордона («СЭ»)
сегодня, 08:30
Варицкий станет ассистентом генерального менеджера «Сибири» («СЭ»)
сегодня, 08:20
Генменеджер «Трактора» о назначении Гордона: «Впечатляет число игроков, прошедших его школу и заигравших в НХЛ. Все отмечали культуру Скотта в построении ключевых командных процессов»
сегодня, 07:25
Кубок Харламова. «Локо» и МХК «Спартак» сыграют в 1-м матче финальной серии
сегодня, 06:25
Капитан «Филадельфии» Кутюрье: «У Мичкова огромный потенциал, сделает выводы. В следующем сезоне он будет очень мотивирован доказать, что все неправы»
сегодня, 03:10
«Колорадо» с 0:3 перевел в овертайм 5-й матч с «Миннесотой». Команда Беднара при 1:3 забила на 57-й и 59-й минутах
сегодня, 02:56Видео
«Вегас» не разрешил уволенному Кэссиди провести переговоры с «Эдмонтоном»
сегодня, 01:24
Макнэбб пропустит 6-й матч с «Анахаймом» из-за дисквалификации. Защитник «Вегаса» травмировал Пелинга в 5-й игре
сегодня, 01:12Видео
Миллер о 5:1 с «Локомотивом» и стычке с Радуловым: «Жесткий матч, у всех эмоции бьют через край. В Казани собираемся одержать 2 победы»
вчера, 21:25
Рекомендуем