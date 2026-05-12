  Кожевников о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» и «Ак Барс» вышколены, но не Хартли и Гатиятулиным, а Никитиным и Билялетдиновым. Багаж огромный, дело поставлено на долгие годы»
Кожевников о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» и «Ак Барс» вышколены, но не Хартли и Гатиятулиным, а Никитиным и Билялетдиновым. Багаж огромный, дело поставлено на долгие годы»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (1-0, 3:1 в первой игре). 

– Александр Викторович, как вам старт главной серии сезона?

– Для меня никаких сюрпризов нет. Встречаются две строгие, вышколенные команды – и совсем не Бобом Хартли и Анваром Гатиятулиным, а Игорем Никитиным и Зинэтулой Билялетдиновым.

Билялетдинов и его ученик Никитин – тренеры старой школы, один из главных законов которой – думай не только о сегодня, но и о завтра. Сейчас, когда в моде тренеры-однодневки, Ярославлю и Казани повезло – с ними много лет поработали Никитин и Хайдарыч, поставили дело на долгие годы.

Поэтому с восторгами по поводу выхода Хартли и Гатиятулина в финал не надо торопиться. Багаж Никитина и особенно его учителя Билялетдинова – огромный. Ехать на нем – если ничего не ломать – можно еще долго.

- Кто приедет первым?

– До старта серии немного выделял «Ак Барс», эта команда более зрелая и мотивированная. Зная Билялетдинова, скажу, что все, что им создано, автоматически стартует с позиции фаворита.

Но Александр Радулов в нашем хоккее – один, и он – в Ярославле.  Не устаю главным мастером КХЛ восхищаться. Отсюда и 1-0 в пользу «Локомотива», хотя вся борьба еще впереди, – сказал Кожевников. 

Поставь вместо Хартли или Гатиятулина, например Назарова или Светлова, и через год увидишь одни руины. Так что не надо гнать на действующих тренеров, нормально они свою работу делают.
на чьем багаже продолжает нести бред Кожевников
На багаже Красное-Белое
На ассортименте 🤣
Хайдарыч два года как Ак Барсом не руководит, за это время тьма игроков сменилась, но кого это волнует
Видели мы старт Белялетдинова на олимпиаде...
Ответ Strannix
Видели мы старт Белялетдинова на олимпиаде...
Сборная и клуб совсем разные вещи
Завязывал бы дед с паленкой, время 8 утра он уже на боевом посту, чуть теплый.Специалист по багажу))
Да так можно вообще все заслуги отдать Тарасову и Тихонову... А чего бы нет?
А почему бедовое положение СКА - вина Ларионова, а не Ротенберга, товарищ Кожевников? Последний ведь тоже, с Ваших слов, выстраивал вертикаль и работал на перспективу!
Ну Никитиным ещё ладно, но Билялетдиновым!?
Ответ Chernoy
Ну Никитиным ещё ладно, но Билялетдиновым!?
Согласен полностью. Каким боком в этом Ак Барсе Зинетула)))
Вот что алкоголь с людьми делает...
боб Хартли взял ответственность взять команду чемпионов на что не решился не один наш тренер так что готовая команда могла оказаться не кому не нужной так что спасибо ему
Если так рассуждать то сборная России едет ещё на багаже Аркадия Чернышёва, Тарасова, Тихонова
