Кожевников о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» и «Ак Барс» вышколены, но не Хартли и Гатиятулиным, а Никитиным и Билялетдиновым. Багаж огромный, дело поставлено на долгие годы»

Александр Кожевников: «Локомотив» и «Ак Барс» вышколены не текущими тренерами.

– Александр Викторович, как вам старт главной серии сезона?

– Для меня никаких сюрпризов нет. Встречаются две строгие, вышколенные команды – и совсем не Бобом Хартли и Анваром Гатиятулиным, а Игорем Никитиным и Зинэтулой Билялетдиновым .

Билялетдинов и его ученик Никитин – тренеры старой школы, один из главных законов которой – думай не только о сегодня, но и о завтра. Сейчас, когда в моде тренеры-однодневки, Ярославлю и Казани повезло – с ними много лет поработали Никитин и Хайдарыч, поставили дело на долгие годы.

Поэтому с восторгами по поводу выхода Хартли и Гатиятулина в финал не надо торопиться. Багаж Никитина и особенно его учителя Билялетдинова – огромный. Ехать на нем – если ничего не ломать – можно еще долго.

- Кто приедет первым?

– До старта серии немного выделял «Ак Барс», эта команда более зрелая и мотивированная. Зная Билялетдинова, скажу, что все, что им создано, автоматически стартует с позиции фаворита.

Но Александр Радулов в нашем хоккее – один, и он – в Ярославле. Не устаю главным мастером КХЛ восхищаться. Отсюда и 1-0 в пользу «Локомотива», хотя вся борьба еще впереди, – сказал Кожевников.

