  • «Колорадо» повел 3-1 в серии с «Миннесотой», выиграв 4-й матч (5:2). Келли забросил победную шайбу на 52-й минуте, в концовке «Эвеланш» дважды забили в пустые за 25 секунд
«Колорадо» повел 3-1 в серии с «Миннесотой», выиграв 4-й матч (5:2). Келли забросил победную шайбу на 52-й минуте, в концовке «Эвеланш» дважды забили в пустые за 25 секунд

«Колорадо» обыграл «Миннесоту» (5:2) в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3-1). 

Автором победной шайбы на 52-й минуте стал форвард «Эвеланш» Паркер Келли. Гол стал для 26-летнего канадца первым в плей-офф НХЛ за карьеру, он был признан первой звездой встречи. 

На 60-й минуте «Эвеланш» дважды с интервалом в 25 секунд забили в пустые ворота. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
В целом по матчу. Колорадо убрал свои огрехи из 3 матча. Упростил игру и за счет нижних звеньев задавил Миннесоту. Миннесота совершенно не умеет перестраиваться во время игры. Играть на удержание при одной шайбе преимущества это нонсенс. Перекрыл вам Колорадо кружева в своей зоне, так набрасываете на ворота иди копайте с мясом заносите.
Нервно, но победа по игре за Колорадо. Вот когда есть глубина состава и решают нижние звенья. Ну и Блеквуд было хорош
похоже песенка Минесоты спета по такой игре
Пришло время Капризова решать, либо он звезда уровня Маккиннона и Кучерова, либо просто на пару тройку лет самый дорогой хоккеист в истории.
Скорее новый бобби холик😬
Илья Ковальчук современности. Крутой хоккеист но такой же рвач.
Дома надо закрывать серию
100%
Минькам сушить весла, такое у нынешней Колорады не отыгрывается, будем реалистами
Беднар жарит.)
Может еще и не похороны, но против таких четких и распределяющих силы "Колорадов" с Натанычем и Макарычем шансов вытянуть совсем немного. Там вроде и после после пропущенной, пусть и неочевидной третьей, Эвс прессовали. И "сушильнейшан" от Уйлад не пошло. Дикая бригада старается, но даже на 40+ айстаймах о Куина, Каприза, Фабера тут не вывезешь.
Молодцы жуки. Еще разочек чпокнуть минню👌
Миннесота, спасибо за сезон)
Колорадо значительно активнее поперли со старта и даже гол пропущенный в меньшинстве не остудил их пыл. Миннесота какой-то зажатой выглядела, местами даже трусоватой, на мой дилетантский взгляд ключевые матчи серии так не играются. Но, возможно, мандраж и ответственность перед домашними трибунами тому виной.
