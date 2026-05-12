«Колорадо» повел 3-1 в серии с «Миннесотой», выиграв 4-й матч (5:2). Келли забросил победную шайбу на 52-й минуте, в концовке «Эвеланш» дважды забили в пустые за 25 секунд

«Колорадо » обыграл «Миннесоту» (5:2) в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3-1).

Автором победной шайбы на 52-й минуте стал форвард «Эвеланш» Паркер Келли . Гол стал для 26-летнего канадца первым в плей-офф НХЛ за карьеру, он был признан первой звездой встречи.

На 60-й минуте «Эвеланш» дважды с интервалом в 25 секунд забили в пустые ворота.