«Колорадо» повел 3-1 в серии с «Миннесотой», выиграв 4-й матч (5:2). Келли забросил победную шайбу на 52-й минуте, в концовке «Эвеланш» дважды забили в пустые за 25 секунд
Автором победной шайбы на 52-й минуте стал форвард «Эвеланш» Паркер Келли. Гол стал для 26-летнего канадца первым в плей-офф НХЛ за карьеру, он был признан первой звездой встречи.
На 60-й минуте «Эвеланш» дважды с интервалом в 25 секунд забили в пустые ворота.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Может еще и не похороны, но против таких четких и распределяющих силы "Колорадов" с Натанычем и Макарычем шансов вытянуть совсем немного. Там вроде и после после пропущенной, пусть и неочевидной третьей, Эвс прессовали. И "сушильнейшан" от Уйлад не пошло. Дикая бригада старается, но даже на 40+ айстаймах о Куина, Каприза, Фабера тут не вывезешь.