Юров забил 1-й гол в плей-офф НХЛ, открыв счет в 4-м матче серии с «Колорадо». У него 2 броска, 1 хит, 1 блок, 14% на точке и «минус 1» за 13:06

Данила Юров забил 1-й гол в плей-офф НХЛ в 4-м матче серии с «Колорадо».

Форвард «Миннесоты» Данила Юров открыл счет в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (2:5, 1-3).

22-летний россиянин отличился в большинстве, подставив клюшку под бросок защитника Брока Фэйбера . Гол стал для него первым в плей-офф НХЛ за карьеру.

В текущем розыгрыше на счету Юрова 3 (1+2) очка в 8 играх при нейтральной полезности.

Сегодня Данила (13:06, 2:37 – в большинстве) завершил встречу с «минус 1». Он реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и показал 14% эффективности на вбрасываниях (выиграл 1 попытку из 7).

На первой минуте матча он получил малый штраф за стычку с форвардом «Колорадо » Россом Колтоном (обоюдный).