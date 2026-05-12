Тренин применил 8 силовых приемов за 12:22 в 4-м матче серии с «Колорадо». Во 2-м периоде он задержал шайбу рукой и удалился – «Эвеланш» забили

Яков Тренин применил 8 силовых приемов за 12:22 в 4-м матче серии с «Колорадо».

Форвард «Миннесоты» Яков Тренин принял участие в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо » (2:5, 1-3).

29-летний россиянин применил 8 силовых приемов за 12:22 игрового времени (все – в равных составах). Также он допустил 1 потерю.

Во втором периоде Тренин получил малый штраф за задержку шайбы рукой. Денверцам хватило 7 секунд, чтобы реализовать большинство и сделать счет 1:1 (отличился Назем Кадри).

В текущем плей-офф на счету Якова 2 (0+2) очка в 8 играх при полезности «+3». Также у него 47 хитов – 5-й показатель в турнире в целом (лидирует Иван Барбашев из «Вегаса » с 54 в 10 матчах).