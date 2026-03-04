НХЛ. «Вашингтон» уступил «Юте», «Питтсбург» проиграл «Бостону», «Миннесота» победила «Тампу», «Сан-Хосе» одолел «Монреаль»
В регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные матчи.
В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» уступил «Юте» (2:3), «Флорида» проиграла «Нью-Джерси» (1:5), «Миннесота» победила «Тампу» (5:1), «Колорадо» обыграл «Анахайм» (5:1).
НХЛ
Регулярный чемпионат
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Кучерову 100 очков добить!
Сане 1000 голов добить!
Удачи,парни🇷🇺
Драйз Молодчик!