  • НХЛ. «Вашингтон» уступил «Юте», «Питтсбург» проиграл «Бостону», «Миннесота» победила «Тампу», «Сан-Хосе» одолел «Монреаль»
141

НХЛ. «Вашингтон» уступил «Юте», «Питтсбург» проиграл «Бостону», «Миннесота» победила «Тампу», «Сан-Хосе» одолел «Монреаль»

В регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные матчи.

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» уступил «Юте» (2:3), «Флорида» проиграла «Нью-Джерси» (1:5), «Миннесота» победила «Тампу» (5:1), «Колорадо» обыграл «Анахайм» (5:1).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
141 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Обещали,что «канадский бегунок» сдуется после ОИ, а наш Никитка его догонит. Соврали,гады!
Хороший день на матчи намечается!
Кучерову 100 очков добить!
Сане 1000 голов добить!
Ответ paha
Хороший день на матчи намечается! Кучерову 100 очков добить! Сане 1000 голов добить!
Комментарий скрыт
НДД кажется выдал Флориде билеты в отпуск
Саше дубль,Тампе с Миннесотой сыграть 6:6 в основное время,Никите 2+2,Кирюхе 3:1.
Удачи,парни🇷🇺
Ответ Илья_79_Ессентуки
Саше дубль,Тампе с Миннесотой сыграть 6:6 в основное время,Никите 2+2,Кирюхе 3:1. Удачи,парни🇷🇺
А Василевскому - сухарь)
Ответ Михаил1970
А Василевскому - сухарь)
Тогда сделаем так,Андрей начнет на скамейке,выйдет в начале второго периода при счете 6:2 в пользу Миннесоты,и будет сухарик.Вот только я не знаю,будет ли это засчитано ему как сухой матч😏
Пятиочковая игра у Драйзайтля!) 90 очков в сезоне уже набрал. И особенно сладко, что победу вырвали из-за Ткачака)
Эдмонтон с Победой!
Драйз Молодчик!
Размазала Миннесота Тампу, вообще без вариантов.
О, наконец-то Демидов проснулся.
Бушара на олимпиаду зря не взяли.
Ответ Герцог Анжуйский
Бушара на олимпиаду зря не взяли.
Бушар напривозил бы там в обороне не меньше, чем напривозил Макар.
Ответ Мандалай
Бушар напривозил бы там в обороне не меньше, чем напривозил Макар.
Но пушки от синей как опции им не хватало. И Теодор, и Макар в теории могут, и даже забили по одной, но это не Бушар и не Чикран
Отвратительная игра Вашингтона 🥴
