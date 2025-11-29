  • Спортс
  • Панарин с 1+3 в матче с «Бостоном» стал 3-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Джарвис с хет-триком и Аллен с шатаутом против «Баффало» при 42 сэйвах
Артемий Панарин с 1+3 в матче с «Бостоном» стал 3-й звездой дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ

Третья звезда – форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с 4 (1+3) очками в матче с «Бостоном» (6:2). 

Вторая звезда – вратарь «Нью-Джерси» Джейк Аллен с шатаутом в матче с «Баффало» (5:0) при 42 отраженных бросках. 

Первая звезда – форвард «Каролины» Сет Джарвис с хет-триком в ворота «Виннипега» (5:1). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
