Панарин с 1+3 в матче с «Бостоном» стал 3-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Джарвис с хет-триком и Аллен с шатаутом против «Баффало» при 42 сэйвах
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с 4 (1+3) очками в матче с «Бостоном» (6:2).
Вторая звезда – вратарь «Нью-Джерси» Джейк Аллен с шатаутом в матче с «Баффало» (5:0) при 42 отраженных бросках.
Первая звезда – форвард «Каролины» Сет Джарвис с хет-триком в ворота «Виннипега» (5:1).
