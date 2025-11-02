Рыбин о Ларионове в СКА: «Даже любимый им Боумэн уходил в отставку. Ни одно имя тебя не удержит, если команда будет проваливаться»

Максим Рыбин об Игоре Ларионове: даже Скотти Боумэн уходил в отставку.

Бывший форвард СКА поделился мнением о перспективах Игоря Ларионова в армейском клубе. Команда занимает девятое место в Западной конференции, набрав 20 очков за 20 матчей.

«СКА обладает хорошими игроками. Возможно, есть смысл поменять звенья. Нужно понимать, что творится в команде: какая там обстановка, как идет тренировочный процесс, какая нагрузка, в каком физическом состоянии игроки. Это такой очень трудоемкий процесс. Нельзя просто так говорить, что Ларионов неправильно тренирует.

Важно, как игроки подходят к играм? Какая внутренняя кухня? Как воспринимается информация? Может быть, та или иная тактика не подходит игрокам, которые сейчас есть в распоряжении Ларионова. Уход Кетова из штаба, как он сказывается на команде. Болельщики хотят только одно – видеть победы своей команды.

У руководства есть какой-то кредит доверия к тренеру. Но если команда будет проваливаться, ни одно имя тебя не удержит, какое бы оно не было великое.

Даже любимый Ларионовым Скотти Боумэн уходил в отставку. Поэтому всему есть предел», – сказал Рыбин .

