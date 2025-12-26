  • Спортс
  • Хэгенс, Эйзерман, Хоркофф, Коул Хатсон и Макс Плант вошли в состав сборной США на МЧМ-2026
Молодежная сборная США объявила итоговый состав на МЧМ-2026.

Молодежная сборная США объявила итоговый состав на МЧМ-2026. Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в Миннеаполисе и Сент-Поле. 

В состав вошли 25 игроков: 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих. 

Вратари: Калеб Хейл («Мэдисон», USHL; права в НХЛ – «Тампа»), Ник Кемпф (Нотр-Дам, NCAA; «Вашингтон»), Брэди Наулинг (USNTDP).

Защитники: Коул Хатсон (Бостонский университет, NCAA; «Вашингтон»), Эшер Барретт (Мичиган, NCAA; «Эдмонтон»), И Джей Эмери (Северная Дакота, NCAA; «Рейнджерс»), Логан Хенслер (Висконсин, NCAA; «Оттава»), Адам Клебер (Миннесота-Дулут, NCAA; «Баффало»), Люк Осберн (Висконсин, NCAA; «Баффало»), Чейз Рид («Су Грейхаундс», OHL), Дакода Реум-Маллен (Мичиган, NCAA). 

Нападающие: Джеймс Хэгенс (Бостонский колледж, NCAA; «Бостон»), Коул Эйзерман (Бостонский университет, NCAA; «Айлендерс»), Уилл Хоркофф (Мичиган, NCAA; «Питтсбург»), Макс Плант (Миннесота-Дулут, NCAA; «Детройт»), Камиль Беднарик (Бостонский университет, NCAA; «Айлендерс»), Райкер Ли (Мичиган State, NCAA; «Нэшвилл»), Коул Маккинни (Мичиган, NCAA; «Сан-Хосе»), Брендан Макморроу (Денвер, NCAA; «Лос-Анджелес»), Эл Джей Муни (Миннесота, NCAA; «Монреаль»), Эй Джей Спелласи («Виндзор», OHL; «Чикаго»), Тедди Сига (Бостонский колледж, NCAA; «Нэшвилл»), Шейн Вансаги (Мичиган State, NCAA; «Филадельфия»), Уилл Зеллерс (Северная Дакота, NCAA; «Бостон»), Броди Зимер (Миннесота, NCAA; «Баффало»). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
