МЧМ-2026. Швеция сыграет со Словакией, Финляндия – с Данией, США встретятся с Германией, Канада против Чехии
Сегодня в Миннеаполисе и Сент-Поле стартует молодежный чемпионат мира по хоккею.
На групповом этапе МЧМ-2026 Швеция сыграет со Словакией, Финляндия – с Данией, США – с Германией, Канада будет противостоять Чехии.
Молодежная сборная России не участвует в турнирах с 2022 года.
МЧМ-2026
Группа А
Группа B
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости