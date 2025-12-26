  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • МЧМ-2026. Швеция сыграет со Словакией, Финляндия – с Данией, США встретятся с Германией, Канада против Чехии
28

МЧМ-2026. Швеция сыграет со Словакией, Финляндия – с Данией, США встретятся с Германией, Канада против Чехии

Сегодня в Миннеаполисе и Сент-Поле стартует молодежный чемпионат мира по хоккею.

На групповом этапе МЧМ-2026 Швеция сыграет со Словакией, Финляндия – с Данией, США – с Германией, Канада будет противостоять Чехии. 

Молодежная сборная России не участвует в турнирах с 2022 года. 

МЧМ-2026

Группа А

Группа B

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь МЧМ-2026

Таблица МЧМ-2026

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
logoмолодежная сборная Германии
результаты матчей
logoмолодежная сборная Словакии
logoмолодежная сборная США
logoмолодежная сборная Канады
logoмолодежная сборная Дании
logoмолодежная сборная Чехии
logoмолодежная сборная Финляндии
logoмолодежная сборная Швеции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
КХЛ. СКА в гостях у «Динамо» Минск, «Шанхай» встретится с «Нефтехимиком», «Авангард» обыграл «Металлург», «Адмирал» уступил «Сибири»
5 минут назадLive
Терещенко о ЦСКА: «Нужно донести до ребят тонкости организации, системы игры, которую Никитин хочет видеть. На это нужно время, процесс идет, все будет нормально»
10 минут назад
Кубок Шпенглера. «Фрибур» играет со «Спартой», сборная Канады встретится со сборной NCAA
25 минут назадLive
Третьяк об Овечкине: «Хоккей – национальный спорт в России, в этом году его популярность выросла. Александр приложил для этого много усилий, он достоин звания лучшего спортсмена 2025-го»
37 минут назад
Нарделла о жизни в России: «Нижний Новгород – красивый и интересный город. Нравится гулять по нему, любоваться видами слияния рек Оки и Волги. Мне очень понравилась русская баня»
55 минут назад
Яруллин может вернуться в состав «Ак Барса» после Нового года. Защитник тренируется на льду после разрыва «крестов» в сентябре («СЭ»)
сегодня, 14:56
Гомоляко о новом контракте Разина: «Металлург» – фаворит в борьбе за Кубок Гагарина. Тренер показывает результат и современный хоккей. Зачем ждать окончания сезона?»
сегодня, 14:43
Форвард «Авангарда» Фьоре пропустит 3 игры из-за перелома пальца
сегодня, 14:28
ЦСКА расторг контракт с Фатеевым. Форвард не играл в этом сезоне из-за травмы
сегодня, 13:59
Переводчица «Авангарда» о Хартли: «Называет меня «русский сестра». Обидно, что не дочь – он все-таки постарше. Боб сказал: когда буду писать биографию, там будет страничка о тебе»
сегодня, 13:45
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о «Металлурге»: «Они показывают стабильную игру, идут на 1-м месте. По всем признакам лидеры, фавориты. На Востоке команды соизмеряют себя с ними»
15 минут назад
Михайлов о Разине: «Он один из ведущих тренеров в нашем хоккее, прекрасно работает в «Металлурге». Продление контракта абсолютно закономерно»
28 минут назад
Князев о корпоративе «Ак Барса»: «Ведущий классный, конкурсы интересные. Хорошо провели время, ментально разгрузились»
сегодня, 14:14
Гизатуллин о 2:4 от «Сибири»: «У «Адмирала» есть ребята, которые просто согласились с тем, что есть – этого не должно быть. Стыковые матчи нужно вывозить на характере»
сегодня, 13:12
Люзенков о 4:2 с «Адмиралом»: «Матчи получаются от ножа, мы вместе идем внизу таблицы. Здорово, что «Сибирь» забила первой и неплохо оборонялась»
сегодня, 12:48
Алберга об увольнении тренера «Торонто» по большинству: «Чем он вообще занимался? Они даже никем его не заменили. Будро – очевидный вариант, но с ним никто не связывался»
сегодня, 11:42
Шипачев о Череповце: «У меня дача в одном комплексе с Бучневичем. В городе прошло мое детство – могли попасть мячом по стеклам машин, а потом прятались в подъездах»
сегодня, 10:58
Демидов и Хатсон катались на общественном катке Монреаля в Рождество
сегодня, 10:32
Жайлауов о легионерах в «Барысе»: «Они необходимы. Вы же понимаете уровень Казахстана. Было бы 30 элитных местных игроков, могли бы обходиться без иностранцев»
сегодня, 07:45
Рендулич об атмосфере в «Шанхае»: «Не буду лгать, все было не очень хорошо. Нужно просто оставить шум позади и начать играть в хоккей»
сегодня, 06:55