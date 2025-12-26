МЧМ-2026. Швеция сыграет со Словакией, Финляндия – с Данией, США встретятся с Германией, Канада против Чехии

Сегодня в Миннеаполисе и Сент-Поле стартует молодежный чемпионат мира по хоккею.

На групповом этапе МЧМ-2026 Швеция сыграет со Словакией, Финляндия – с Данией, США – с Германией, Канада будет противостоять Чехии. Молодежная сборная России не участвует в турнирах с 2022 года. МЧМ-2026 Группа А Группа B ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Календарь МЧМ-2026 Таблица МЧМ-2026